Dämonentanz kontra Christkind in Trockau

Trockauer Festival vereint längst Besucher aus dem In- und Ausland beim Hardrock - vor 1 Stunde

TROCKAU - Erst die stille, heilige Nacht, zwei Tage später die schrille, harte Nacht: Auch dieses Jahr fand das Dämonentanz-Festival im Musiccenter Trockau statt. Im ausverkauften Haus fanden unzählige Metaller den Weg zum Dämonen Highlight des Jahres.

Zahlreiche Besucher kamen zum Dämonentanzfestival ins Musiccenter Trockau. © Marcello Marini



Das Festival zieht zahlreiche Besucher aus dem Ausland an. Zum ersten Mal fand das Geschehen auf zwei Areas statt mit fünf Bands und sieben Stunden Non-Stop Musik, wie es sich für ein richtiges Festival gehört. Die Band "Stahlmann" aus Göttingen eröffnete den Abend erfolgreich mit einer Mischung aus Alternative Metal, elektronischer Musik und Neue Deutsche Härte.

Zeitgleich begann die Coverband "Justice" aus Franken, mit ihren Programm auf der zweiten Bühne. Nach einer kurzen Pause rockten Megaherz die Hauptbühne mit Frontmann "Lex" (Alexander Wohnhass) und brachten die Menge in Feierlaune.

Ihr neues Album "Komet" erscheint am 23.Februar. Im Rahmen dieser Tour spielen sie in 11 Städten, auch in Österreich und der Schweiz. Für Ramona (20) aus Auerbach ist es das absolute Weihnachts-Erlebnis und ihr Freund Christian (25) ist der Meinung "Hämatom reißen Mauern ein". Ebenfalls wie Vanessa (17) aus Speichersdorf, die ihre Lieblingsband gefeiert hat - zwei Tage vorher noch mit der Familie still und besinnlich am Weihnachtsbaum sitzend, ein paar Tage später will sie es dann doch nicht mehr so ruhig. Dann "braucht es etwas mehr für die Ohren".

Aber auch auswärtige Leute wie der 33 jährige Ingenieur Daniel aus Wesel will das. Der ist tatsächlich über 550 Kilometer angereist, um dieses Festival zu besuchen - und er fährt sogar noch in der selben Nacht, beziehungsweise am nächsten Morgen wieder in seine Heimat.

Wahre Fans schreckt nichts

Einem wahren Fan hält tatsächlich nicht einmal eine sechsstündige Autofahrt ab. Was es dafür braucht? "Jede Menge Kaffee und besonders viele Ruhepausen". Für den Schüler Fabien, der zum zweiten mal extra aus Stuttgart zum Dämonentanz kommt, war es wieder ein Mega-Jahresabschluss. So manch ein kreativer Fan liess sich etwas Besonderes einfallen, um seinem Idol noch näher zu sein und sorgte etwas für Verwunderung.

Dämonentanzfestival mit Hämatom im Musiccenter Trockau. © Marcello Marini



Ein Fan bastelte sich die Maske von West, dem Bassisten von Hämatom. Natürlich war ein Foto vom Double sehr begehrt. Nach einer etwa 25 minütigen Umbaupause bestieg schließlich "Hämatom", der Headliner des Abends, die Bühne. Mit einer Mischung aus harten rockigen Klängen und einer mehr als nur sehenswerten Pyroshow heizten sie dem Publikum ordentlich ein.

Auch die Karriere der Jungs, die das Festival ins Leben gerufen haben, kann sich sehen lassen. Die nun seit 13 Jahren bestehende Metal-Band kann einige Höhepunkte aufweisen. Sie rockten mit Rammstein in Sofia/Bulgarien und auf einer Bühne vor 30 000 Menschen auf dem Wacken Open Air, einem der größten Metal-Festivals der Welt. Zudem können sich die Fans auf noch so manches Highlight in 2018 freuen. Am 26. Januar erscheint das Album "Bestie der Freiheit", zur gleichnamigen Tour unter anderem durch Deutschland, Russland, Tschechien, Österreich und der Schweiz.

Dämonentanzfestival mit Hämatom im Musiccenter Trockau. © Marcello Marini



Zum Abschluss betraten "To the Rats and Wolves" die Dämonen-Stage. Mit ihrem Trancecore brachten sie Stimmung in das Dämonenland und schlossen den Abend mit einer mitreisenden Performance ab. Wer nicht genug vom Headbangen hatte, konnte den Abend bis 2.30 Uhr in der zweiten Area bei "Justice" ausklingen lassen.

MARCELLO MARINI