„Dance factory“ macht in Auerbach Lust auf mehr

Kreativer Kindertanz: Großer Andrang beim Schnuppertag — Neuer Kurs startet am Mittwoch

AUERBACH - Bewegungsdrang und Rhythmusgefühl, das müssen Kinder oft nicht extra üben. Sie haben reichlich davon. Beim kreativen Kindertanz kann man sich davon überzeugen. Unter dem Motto „Kids Dance Factory“ machen die Kinder Bewegung nach Musik.

Bei Monika Lauer (rechts) und Daniela Teras (links) haben die Kinder Spaß und viel Bewegung. Foto: Brigitte Grüner



Am nächsten Mittwoch, 25. Januar, beginnt ein neuer Kurs in dieser Sportart für Kinder ab fünf Jahren. Einige, die schon beim ersten Kurs dabei waren, wollen wieder mitmachen. Die Kinder – bis auf eine Ausnahme waren im ersten Kurs nur Mädchen dabei – hatten jede Spaß in der „Dance Factory“. Diese ist abwechslungsreicher als beispielsweise ein Gardetanz, in dem über Monate immer wieder die gleichen Schritte und Formationen geübt werden müssen. Schon zum Schnuppertag waren daher über 30 Kinder gekommen. Die Mehrheit hat sich zum ersten Kurs auch tatsächlich angemeldet, erzählt Monika Lauer.

Die Auerbacherin ist eine der beiden Trainerinnen der „Kids Dance Factory“. Unterstützt wird sie von Daniela Teras. „Uns gibt es nur im Doppelpack“ lacht sie. Ihre Ausbildung machten sie bei einer Sportökonomin, die sich auf persönliches Training und den Kindertanz spezialisiert hat. Ursprünglich hatten die beiden Frauen erfahren, dass in Pegnitz und Umgebung Trainer gesucht werden für kreativen Kindertanz. Sie merkten, dass es auch in Auerbach nichts Derartiges gab und boten einen ersten Kurs an. „Wir wollten unser Glück hier versuchen“, sagt Monika Lauer.

In zwei Gruppen aufgeteilt

Im September 2016 startete dieser Auftaktkurs mit 30 Kindern. Der Platz im Gymnastikraum der Helmut-Ott-Halle reichte gar nicht aus. Deshalb wurden die Kinder in zwei Gruppen mit jeweils 15 Tänzern aufgeteilt. Einen ersten Auftritt hatten die Mädchen und der „Hahn im Korb“ auch schon. Am 7. Dezember zeigten sie im Foyer der Helmut-Ott-Halle ihren Familien, was sie gelernt hatten und wie gelenkig sich viele schon im Rhythmus bewegen können. Die Kinder tanzen im Grunde „just for fun“ („nur zum Spaß“), erklärt Monika Lauer. Ein Auftritt vor großem Publikum ist nicht das Ziel der Kurse.

Auch wenn die Bewegungen fast spielerisch wirken, steckt eine durchdachte Choreografie dahinter. Foto: Brigitte Grüner



Schon bei den ersten zehn Übungseinheiten konnten die Kursleiterinnen beobachten, wie sich die jungen Teilnehmer von Stunde zu Stunde gesteigert haben. „Manche hatten sich noch nie zu Musik bewegt.“ Teras und Lauer haben schnell gemerkt, dass alle Kinder sehr begeistert waren, sich einfach mal nach Lust und Laune zu bewegen. Im Laufe des Kurses wurden auch ein paar Choreografien einstudiert. „Wir haben den Kids von Anfang an gesagt, dass jeder so tanzen soll, wie er es schafft, auch wenn ein Schritt nicht gleich funktioniert. Wir lassen den Kindern Freiraum, auch für ihre eigenen Ideen.“

Damit der Kurs für die Teilnehmer recht abwechslungsreich ist, werden zu Beginn jeder Stunde verschiedene Spiele mit den Kindern gespielt. Das macht Spaß und hilft beim Aufwärmen. Kinder haben bekanntlich sehr viel Bewegungs- und Entdeckungsdrang. In der „Kids Dance Factory“ werden diese befriedigt. Der kreative Kindertanz habe aber noch andere positive Effekte, weiß Monika Lauer. Körperbewusstsein bringe Selbstbewusstsein. Die Teilnehmer entwickeln zudem eine kreative Ausdruckskraft und bestätigen ihr natürliches Rhythmusgefühl.

Das Angebot der „Kids Dance Factory“ läuft als Zehnerkurs über den SV 08 Auerbach. Trainiert wird jeweils 60 Minuten am Mittwoch. Start für den neuen Kurs ist am 25. Januar. Infos und Anmeldung unter (0170) 7 31 11 24 oder (0173) 8 67 76 21.

BRIGITTE GRÜNER