Dänische Brieffreunde besuchen Königstein

Erstmals Austauschschüler für fünf Tage zu Besuch in der Oberpfalz — Kontaktaufnahme der beiden Schulen über eine Internetseite - vor 2 Stunden

KÖNIGSTEIN - Der Kontakt zur dänischen Partnerschule besteht schon länger, gepflegt wird er durch eine intensive Brieffreundschaft. Fünf Tage lang lernten die Schüler der Mittelschule Neukirchen-Königstein ihre Brieffreunde aus Solrød-Strand nun endlich persönlich kennen: Die dänischen Austauschschüler waren erstmals zu Besuch in der Oberpfalz.

Die Schüler der neunten Klasse der Mittelschule Neukirchen-Königstein und ihre dänischen Austauschpartner aus Solrød-Strand. Das Foto entstand beim gemeinsamen Ausflug nach Amberg vor der Martinskirche. Foto: privat



Vor sechs Jahren entstand die deutsch-dänische Partnerschaft, als die beiden Lehrerinnen und deren Klassen sich durch eine Internetseite kennenlernten, auf der Schulen Brieffreunde suchen können. Marianne Rosendals und Stefanie Löfflers Klassen pflegen seitdem einen regen Briefkontakt: Alle sechs Wochen kommt Post aus Dänemark. Die Briefe werden beiderseits in Englisch verfasst.

Kommunikation in Englisch

„Die Schüler schreiben über ihre Lieblingstiere oder ihre Lieblingsrezepte“, erzählt Löffler. Die Kommunikation in der Fremdsprache funktioniere auf beiden Seiten problemlos, „die Skandinavier sprechen gutes Englisch“, so die Lehrerin. Jedes Jahr ist Löfflers Klasse für die Aufrechterhaltung der Brieffreundschaft zuständig, sodass alle Klassenstufen schon Briefe nach Dänemark geschickt haben.

Die Partner-Schule Munkekærskolen liegt südlich der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, direkt an der Ostsee. Dorthin fuhren vor vier Jahren Schüler der Mittelschule Neukirchen-Königstein zum Schüleraustausch, um ihre dänischen Brieffreunde und deren Heimat kennenzulernen.

Diese Woche fand der Gegenbesuch statt, bis gestern waren 17 Dänen in Königstein zu Gast. Jeweils zwei bis vier Austauschpartner lebten in den Königsteiner Familien — die Unterbringung hatte Löffler mit den Eltern direkt koordiniert. Ihre neunte Klasse hatte gemeinsam ein Programm für die Austauschschüler organisiert, sodass auch die Schüler in den Austausch involviert waren, die keinen Partner zu Hause aufgenommen hatten.

In dieser Woche standen Fahrten nach Amberg und Nürnberg auf dem Programm sowie ein Badminton-Turnier und eine Übernachtung im Schulhaus in Etzlwang. „Das komplette Programm absolvierten beide Klassen gemeinsam, lediglich am Abend und zum Schlafen waren die Dänen in den Gastfamilien“, erklärt Löffler. Vor allem am Anfang wurde mit Händen und Füßen kommuniziert, zum Ende des Austausches hätten sich die Schüler aber an das Englischsprechen gewöhnt, sagt die Lehrerin.

Zukunft ungewiss

Ob nun regelmäßige Schüler nach Skandinavien fahren und Gegenbesuch aus Dänemark kommt, hängt ganz davon ab, ob Löffler ihre Stelle an der Mittelschule behalten kann. Bei einer kleinen Schule mit vier Klassen und zirka zehn Lehrern ist das nicht sicher. „Wenn ich weggehe, weiß ich nicht, ob der Austausch von der Schule weiter betreut wird, die Kontaktdaten würde ich in jedem Fall weitergeben“, sagt Stefanie Löffler.

Gestern musste ihre neunte Klasse früh aufstehen: Um 7.45 fuhren die Gäste nach einem gemeinsamen Frühstück zurück in den Norden. Zusätzlich zu der Brieffreundschaft können die Schüler die Kontakte mit ihren Austauschpartnern durch die sozialen Netzwerke nun intensivieren.

ANNIKA BRAUN