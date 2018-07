Das 25. Waldstock-Festival toppt alles Bisherige

Musikalisches Spektrum im Jubiläumsjahr nochmal erweitert - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Spannend wie nie zuvor präsentierte sich bei sommerlichem Traumwetter das Pegnitzer Waldstock-Festival. In 25 Jahren, zum 50-jährigen Jubiläum, soll die Veranstaltung dann "Rentnerstock" heißen, frotzelte Bürgermeister Uwe Raab. Davon ist Waldstock derzeit zum Glück aber weit entfernt.

Die chilenische Combo „Parresia“ servierte am Tag 1 des Waldstock-Festivals Beats und Grooves, die nur dann tanzbar sind, wenn man sich auf unegale Taktmaße wie sieben Achtel und andere kleine Grausamkeiten einlässt. © Hans von Draminski



Die chilenische Combo „Parresia“ servierte am Tag 1 des Waldstock-Festivals Beats und Grooves, die nur dann tanzbar sind, wenn man sich auf unegale Taktmaße wie sieben Achtel und andere kleine Grausamkeiten einlässt. Foto: Hans von Draminski



Die verschiedensten Bands und damit auch die verschiedensten Stile waren in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten auf dem Schlossberg zu hören - mit fetzigem Fusion-Jazz wurde das Festival noch nie eingeläutet. Die chilenische Combo "Parresia" serviert Beats und Grooves, die nur dann tanzbar sind, wenn man sich auf unegale Taktmaße wie sieben Achtel und andere kleine Grausamkeiten einlässt.

Manchmal geben die Jungs aus Santiago de Chile, in deren Sound der sechssaitige E-Bass eine entscheidende Rolle spielt, ihrem Affen so richtig Zucker und driften in den Free Jazz hinüber, wo Melodien keine Rolle mehr spielen und auch die Harmonien den Bezug zur Realität aufgeben. Die Waldstock-Gänger finden den ungewohnten Stoff hörbar gut und rufen lautstark nach Zugaben.

Atmosphärische Balladen

Von ganz anderem Kaliber sind "Maybellene & Friends": das Augsburger Bandprojekt hat sich ganz dem Country und dem American Folk verschrieben und klingt auf charmante Weise rückwärts gewandt; vor allem dann, wenn Leadsängerin Mebel mit unverwechselbarem Knödelsopran atmosphärische Balladen aus alter Zeit anstimmt, die von erstaunlich vielen Konzertgängern textsicher mitgesungen werden.

Bilderstrecke zum Thema Party am Schlossberg: So war der Waldstock-Samstag Immer noch bestes Wetter für die vielen Festivalgänger auf dem Waldstock-Festival in Pegnitz. Am Samstag heizten unter anderem Remedy, Park Hotel und Blackbird Mantra den Besuchern ordentlich ein.



Die immer noch höchst lebendigen Geister von Ska und Reggae werden in "Dr. Umwuchts Tanzpalast" beschworen. Wie der scheidende Künstlerische Leiter Jakob Bauer vorab verrät, wäre der Auftritt aufgrund einer Mittelohrentzündung von Sänger Thomas Kießlich beinahe ausgefallen. Zum Glück für das Festival wurde der quirlige Frontmann der wunderbar unkonventionellen, Erwartungshaltungen konsequent konterkarierenden Gruppe rechtzeitig wieder fit, um den Schlossberg nachhaltig zu rocken und umzuwuchten. Langsam sind hier nur wenige Nummern, langweilig keine einzige. Und auf die Idee, einen italienischen Abendbrottisch samt Gemüsebeilage zu vertonen, muss man erst einmal kommen.

Bis tief in die Nacht

Zu später Stunde gab es dann die volle Nostalgiedröhnung: Das "Adriano Celentano Gebäckorchester" hat sich nicht nur dem italienischen Schlager verschrieben, sondern sich allgemein jenen Songs verschrieben, die vielleicht aus den Charts, aber nicht aus den Herzen verschwunden sind. Intelligente Arrangements sorgen dafür, dass selbst France Galls Eurovisions-Siegersong von 1965, "Poupée de cire, poupée de son" nicht angestaubt klingt, sondern die Jubiläums-Feierstimmung des Festivals bis tief in die warme Sommernacht hineinträgt.

Bilderstrecke zum Thema Abtanzen und Spaß haben: Der Freitag auf dem "Waldstock"-Festival Zum Auftakt gab es groovenden Fusion-Jazz von der peruanischen Combo "Parresia", American Folk und Country mit "Maybellene and Friends", Gute-Laune-Ska und Reggae mit "Doktor Umwuchts Tanzpalast" und Italo-Nostalgie mit dem "Adriano Celentano Gebäckorchester". Ein rundes Paket zum Abtanzen und Spaß haben.



Hans von Draminski Springer-Redaktion E-Mail