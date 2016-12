Das Cabriosol in Pegnitz ist blitzblank herausgeputzt

Jährliche Revisionsarbeiten dauerten eine Woche länger als geplant — Neue Fliesen im Solebecken - 21.12.2016 08:55 Uhr

PEGNITZ - Das Pegnitzer Freizeitbad Cabriosol ist auf Vordermann gebracht und seit vergangenem Samstag wieder geöffnet. Witterungsbedingt haben die Ende November begonnenen, jährlichen Revisionsarbeiten dieses Mal etwas länger gedauert.

Von Grund auf gereinigt wurde das Freizeitbad Cabriosol wieder während der alljährlich anstehenden Revisionsarbeiten. Dazu zählte unter anderem, alle Becken abzulassen und zu putzen. © Ralf Münch



„Wegen des starken Frostes vom 7. bis 12. Dezember mussten die vorgesehenen Reparaturarbeiten an den Fliesen im Solebecken um eine Woche verschoben werden“, berichtet Walter Pflaum, der für den Freizeitpark der Stadt zuständig ist. Dadurch habe sich die Schließung um eine Woche verlängert. Denn ursprünglich sollte der Badebetrieb bereits am 9. Dezember wieder aufgenommen werden.

Paneele ausgetauscht

Während der Schließung wurden im gesamten Bad mit Schwimmbereich, Sauna und Sanitäranlagen Ausbesserungs- und Verschönerungsarbeiten sowie notwendige Reparaturen durchgeführt, schildert Pflaum. So wurden in der Sauna und im Sanitärbereich die Silikonfugen ausgetauscht. Außerdem sind die Fußböden umfassend gereinigt worden. Im Lehrschwimmbecken stand eine größere Reparatur an. Dort mussten beim Hubboden sieben Paneele ausgetauscht und durch neues Material ersetzt werden. Bei der Wartung waren am Boden mehrere Risse festgestellt worden. „Diese hätten eine Unfall- und Verletzungsgefahr dargestellt“, sagt Pflaum.

Das Personal der Gastronomie war indes für die Grundreinigung seines Arbeitsbereichs einschließlich der Lager zuständig. Das Kassenpersonal kümmerte sich darum, dass alle Lampen, Lüftungen, Fenster, Möbel und Liegen im Saunabereich gereinigt wurden. Im Bad war das Personal derweil mit der Reinigung aller Becken befasst. Nebenbei wurden noch Reparaturarbeiten in der Technik erledigt.

Für die Badegäste und das Personal habe sich durch die Revisionsarbeiten nichts geändert, sagt Pflaum.

„Normale Wintersaison“

Einen Unterschied bei den Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr konnte Pflaum bislang ebenfalls nicht feststellen und betont: „Es war bislang eine ganz normale Wintersaison – wie in den Jahren vorher.“

Bei den Revisionsarbeiten selbst habe es auch keine weiteren Besonderheiten gegeben.

FRAUKE ENGELBRECHT