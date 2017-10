Das Eheglück der Königs hält bereits 65 Jahre

Eiserne Hochzeit: Jubilare haben die halbe Welt gesehen — Gratulation an langjährigen Kumpel - vor 1 Stunde

AUERBACH - Emil und Anna König haben Eiserne Hochzeit gefeiert, sprich: sie sind nun 65 Jahre lang verheiratet.

Emil und Anna König haben Eiserne Hochzeit gefeiert: 65 Jahre lang sind der 90-Jährige und seine vier Jahre jüngere Frau glücklich verheiratet. © Foto: Klaus Trenz



Bürgermeister Joachim Neuß überbrachte nicht nur die persönlichen Glückwünsche und die des Landrats Richard Reisinger, sondern auch ein Präsent des Ministerpräsidenten. Sogar der Bundespräsident hatte dem Paar schriftlich gratuliert, worüber sich Emil König wunderte: "Woher weiß der das?" Neuß klärte auf: Die Info über das seltene Ehejubiläum gibt das Landratsamt weiter.

Der 90-jährige Emil König wurde in Schlesien, in Steinau an der Oder, geboren. Als die rote Armee gegen Ende des Zweiten Weltkriegs immer näher rückte, musste er als junger Soldat aus der Stadt fliehen. Die amerikanische Armee hat ihn aufgegriffen, aber wieder laufen lassen, weil er noch keine 18 Jahre alt war. In Düsseldorf, bei einem Bruder, ist er dann gestrandet — ohne zu wissen, wo seine Eltern sind. Erst nach rund zwei Jahren hat er sie in Sulzbach-Rosenberg wiedergefunden und dort mit ihnen eine Zeit lang in einem kleinen Flüchtlingslager in Feuerhof gelebt. Dort hat er dann seine spätere Frau Anna (86) als junges Mädchen kennen gelernt, die nicht unweit von den Flüchtlingsbaracken wohnte. Als sie dann 21 Jahre alte wurde — damals volljährig — hat das Paar geheiratet.

Emil König — gelernter Metzger — wurde Bergmann in Sulzbach-Rosenberg. Von 1954 bis 1957 besuchte er die Bergbauschule in Düsseldorf. Seine Frau begleitete ihn und arbeitete dort als Haushaltshilfe. Als ausgebildeter Steiger ging es für Emil König wieder zurück nach Sulzbach-Rosenberg ins Bergwerk. Danach kam er 1972 nach Auerbach in die Grube Leonie. Bis 1982 hat er dort gearbeitet und ist noch vor der Schließung in die Rente gegangen. Dem langjährigen Kumpel gratulierten Hans-Georg Rubenbauer und Armin Kraus vom Bergknappenverein Sulzbach-Rosenberg.

Das Ehepaar war viel auf Reisen. "Wir haben die halbe Welt kennen gelernt", sagen beide. Sie wünschen sich zum Ehejubiläum: "Wir möchten gesund bleiben und noch so lange wie möglich zusammenbleiben."

klt