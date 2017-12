Das erste Mal bei Deutscher Meisterschaft dabei

Anja Seybold und Sandra Bauer schwammen bei Kurzbahnmeisterschaften mit - vor 2 Stunden

PEGNITZ - 137 Teilnehmer aus acht Vereinen treten in Münchberg an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Von den Pegnitzer Schwimmfreunden waren zwölf Aktive dabei. Sie erzielten gemeinsam 25 erste, 17 zweite und vier dritte Plätze. Derweil glänzten Anja Seybold und Sandra Bauer bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Bremen mit persönlichen Bestzeiten.

Die Leistungen von Anja Seybold (rechts) und Sandra Bauer (links) bei den Kurzbahnmeisterschaften machen die Schwimmfreunde stolz. © F.: Schwimmfreunde



Lisa Neukamm (Jahrgang 2009) erschwamm sich zwei Mal den ersten und zwei Mal den zweiten Platz. Emma Winkelmaier (2007), ein Wettkampfneuling, ging vier Mal ins Wasser und erreichte einen ersten und einen zweiten Platz. Destana Reißmann (2007) holte jeweils doppelt Silber und Bronze. Die erfahrenste Schwimmerin im Pegnitzer Team, Katharina Bode (2001), absolvierte sieben Starts und stieg mit fünf ersten und zwei zweiten Platzierungen aus dem Wasser.

Für die Jungs ging Max Appelhans (2008) ins Rennen. Er wurde mit einem zweiten Rang über 50m Freistil belohnt. Joshua Reißmann und Clemens Wolfram (beide 2007) schwammen am Treppchen vorbei, konnten aber teilweise ihre bisherigen Bestzeiten unterbieten.

In sehr guter Form präsentierte sich Xaver Gnan, der in vier Rennen dreimal Zweiter und einmal Erster seines Jahrgangs wurde. Aus dem Jahrgang 2006 war Phillip Titze dabei (zwei zweite und zwei dritte Platzierungen). Christoph Wolfram (2005) landete bei sieben Starts drei Mal auf dem ersten und drei Mal auf dem zweiten Rang. Carlos Sand (2004), ebenfalls sieben Starts, fuhr mit sechs ersten und einem zweiten Platz nach Hause. Eine makellose Bilanz kann Jannik Zöllner vorzeigen (2006): Er sicherte sich bei all seinen sieben Rennen die Goldmedaille. In der Mannschaftswertung erreichten die Pegnitzer den dritten Platz.

Mit Ausklang zufrieden

Derweil vertraten Anja Seybold (1996) und Sandra Bauer (1995) die Schwimmfreunde bei den 8. Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Bremen. Die beiden jungen Schwimmerinnen erlebten ihre erste deutsche Meisterschaft. Anja holte sich im starken Teilnehmerfeld mehrere persönliche Bestzeiten. Bauer, die insgesamt acht Mal ins Wasser ging, konnte ihre bei den bayerischen Meisterschaften aufgestellten Bestzeiten bestätigen und landete in ihrer Paradedisziplin Brust über 100m auf dem 9. und über 50 Meter auf dem 6. Rang. Die Schwimmfreunde sind mit diesem sportlichen Jahresausklang sehr zufrieden.