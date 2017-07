Das geistige Gut und die Traditionen bewahren

HOLLFELD - Mit dem Großen Heimatabend in der Stadthalle wurde der 26. Heimattag des Fränkische-Schweiz-Hauptvereins eröffnet.

Der Fränkische-Schweiz-Hauptverein beging seinen 26. Heimattag unter anderem mit viel Musik in der Hollfelder Stadthalle und mit einem Festkommers.



Hauptvorsitzender Reinhard Glauber, Walter Tausendpfund und Ortsvorsitzender Oskar Pirkelmann (hinten, v. li.). Vorne links Renate Taschner, rechts Reta Degen.



Hauptvorsitzender Reinhard Glauber, Walter Tausendpfund und Ortsvorsitzender Oskar Pirkelmann (hinten, v. li.). Vorne links Renate Taschner, rechts Reta Degen.



Hauptvorsitzender Reinhard Glauber, Walter Tausendpfund und Ortsvorsitzender Oskar Pirkelmann (hinten, v. li.). Vorne links Renate Taschner, rechts Reta Degen.



Unter dem Motto "So singd und schbild ma bei uns" spielte und sangen den Gangolfskapelle Hollfeld, die Singgruppe Drosendorf und der Gesangverein Liederkranz Hollfeld fränkische Weisen. Durch das Programm führte Eberhard Hofmann und erläuterte die einzelnen Stücke.

Walter Tausendpfund als Sprecher steuerte seine humorvollen, treffenden und oft ernsten Gedichte bei. Heimatpflege Günther Hofmann beleuchtete die Geschichte von Hollfeld "damals, heute und in der Zukunft". Dabei wurde die "Fränkische Schweiz" als "kleines Paradies" gefeiert.

Viel Applaus erntete der Liederkranz Hollfeld mit seinem Schimpfwort-Lied , das beim Hollfelder Theaterspektakel einstudiert wurde. Die Drosendorfer Sängerinnen versicherten: " Jung bin ich, jung bleib ich"

Tosenden Beifall gab es für Walter Tausendpfunds Gedicht "Die laue Sommernacht", in dem der Genießer der Nacht vom Gestank gegrillten Fisches überrascht und gestört wird.

An frühere Zeiten erinnerte die Gangolfskapelle mit Franz Zwosta und dem "Hollfelder Daddara" sowie dem "Neunzehner Dreher". In den beiden Musikstücken wurde an das bereits verstorbene Hollfelder Musiker-Urgestein Georg Kühlwein erinnert, der zu Lebzeiten bei den Hollfelder "Drei Schorschen" spielte. Eine gelungene Veranstaltung, die bald wiederholt werden sollte, so die Meinung vieler Zuhörer.

Um die Intensität der Fränkischen Schweiz ging es beim Kommersabend des 26. Heimattages in den Ausführungen von Schirmherr Hartmut Koschyk und im Festvortrag von Professor Dr. Herbert Popp. Bundestagsabgeordneter Hartmut Koschyk regte an, das geistige Gut der Fränkischen Schweiz und ihre Traditionen an die Jugend weiter zu geben. Koschyk plädierte dafür, "eine lebenswerte Zukunft zu gestalten", das Wanderparadies Fränkische Schweiz weiter zu entwickeln und für die heutigen Anforderungen beispielsweise in touristischer Sicht fit zu machen. "Die Fränkische Schweiz darf keine Halli-Galli-Region werden", betonte Koschyk. Der Heimatgedanke, die Intensität des Lebens und der Glaube seien die tragenden Säulen der Existenz, so Koschyk .

Herbert Popp stellte seinen Festvortrag unter das Motto "Sieben Zwerge der Fränkischen Schweiz." Hier wurden die Kleinstädte Weismain, Waischenfeld, Pottenstein, Ebermannstadt, Betzenstein, Hollfeld und Gräfenberg aufgelistet, welche die Fränkische Schweiz geprägt haben und die es besonders hervorzuheben gelte, weil sie die Fränkische Schweiz auch räumlich abgrenzen würden.

Mit dieser These mochte sich Walter Tausendpfund nicht anfreunden. Er vermisse in Popps Aufzählung die Städte Pegnitz, Forchheim und den Raum um Ebermannstadt, die typische Orte der Fränkischen Schweiz mit einer langen und reichen Tradition seien.

Langjährige Mitglieder geehrt

Im Rahmen des Festabends wurden auch zwei langjährige Mitglieder des Hollfelder Hauptvereins ausgezeichnet. So wurde Reta Degen für 40-jährige Zugehörigkeit zum Fränkische Schweiz-Verein geehrt. Außerdem wurde Renate Taschner mit der höchsten Auszeichnung des Fränkische Schweiz-Hauptvereins, dem Goldenen Ehrenabzeichen mit Kranz, geehrt. Renate Taschner ist seit mehreren Jahrzehnten Mitglied im Vorstand des Vereins und stellvertretende Ortsvorsitzende.

