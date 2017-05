Schwere Entscheidung beim Pegnitzer Bratwurstgipfel: Eine Fach-Jury, unter anderem mit der TV-Köchin Felicitas Then sowie den Köchen Christian Mittermeier aus Rothenburg und Conny Bösl aus Nürnberg, bewerteten die kulinarischen Genüsse.

Beim Bratwurtstgipfel in Pegnitz präsentierten am Sonntag 16 Metzger aus ganz Franken ihre Spezialitäten. Viele Tausend Menschen kamen trotz Hitze in den Wiesweiherpark und langten kräftig zu.