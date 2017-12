"Das Leupser Wasser ist an der Quelle belastet"

PEGNITZ/LEUPS - Die neuerlich aufgeflammte öffentliche Kritik an der Wasserversorgung in Leups hat nun Juragruppe-Werkleiter Hans Hümmer in der Sitzung der Verbandsversammlung zu einer umfangreichen Stellungnahme veranlasst.

Schaut nicht gut aus: Das Quellenhaus der Leupser Wasserversorgung ist schon rein äußerlich in einem desolaten Zustand, wie dieses und die unteren Fotos dokumentieren. Foto: privat



Der Juragruppe war vorgeworfen worden, sie würde zu wenig Geld in die Wartung der Leupser Wasserversorgung stecken. Ein Kritiker behauptete gar, die beiden Fälle von Aufkeimung in der jüngeren Vergangenheit hätten ihre Ursache in dem maroden Wasserhäuschen. Deshalb verlangt er eine Generalsanierung. Für Hümmer ist dies undenkbar: "Eine Sanierung ist nicht zu rechtfertigen, wenn die Kosten gegenübergestellt werden."

Hintergrund: Die Ortschaft Leups, die derzeit noch ihr Wasser über eine eigene Quelle bezieht, soll an die Ringleitung der Juragruppe angeschlossen werden. Ein entsprechender Beschluss fiel Ende November 2016. In Leups herrscht seitdem Aufruhr – die Bürger wolle ihr eigenes Wasser.

Bis zum Anschluss darf die örtliche Anlage weiter betrieben werden — solange keine Probleme auftreten. Unabdingbare laufende Instandhaltungen werden dann noch durchgeführt, jedoch sind keine Investitionen in die Erneuerung vorgesehen. Die Bewohner von Leups verbrauchen derzeit, einschließlich einer Brauerei, 7000 Kubikmeter Wasser pro Jahr.

Dass die beiden Aufkeimungen auf das "marode Wasserhäuschen" zurückzuführen sind, widerlegt Hümmer, indem er auf Ergebnisse von Proben aus den Jahren 2005 bis 2015 verweist. An diesen Tagen hätten die Ergebnisse nicht der Trinkwasserverordnung entsprochen.

Das Wasser und das Verteilnetz mussten deshalb mit Chlor desinfiziert werden. Um eine dauerhafte Chlorung zu vermeiden, hat die Juragruppe eine UV-Desinfektionsanlage installiert. "Das Leupser Wasser in seinem Rohdargebot ist an der Quelle belastet. Es handelt sich um sogenanntes krankes Wasser", sagt Hümmer.

Ein weiteres Problem sei die geringe Quellschüttung mit teilweise nur rund 60 Kubikmetern pro Tag. Das könne zu Engpässe führen. Als Beispiel führt er ein mehrtägiges Festival am Leupser Schupfen an, als durch eine Unachtsamkeit die gesamte restliche Wassermenge aus dem Hochbehälter floss und die Einwohner von Leups auf dem Trockenen saßen, worauf sie sehr erbost reagierten hätten.

Da das Wasserrecht nur erlaubt, in der Sekunde 0,43 Liter aus der Quelle zu entnehmen, dauere es 2,71 Tage, ehe der leere Behälter wieder voll befüllt ist — vorausgesetzt es werde zeitgleich kein Wasser entnommen. "Was in der Praxis nicht möglich ist", so Hümmer.

Es sei auch nicht zutreffend, dass durch eine umfassende Erneuerung der Anlage, die jährlich laufenden Kosten einzusparen wären. Im Jahr 2016 wurden an Wassergebühren 27 669 Euro erlöst. "Da nicht einmal bei den laufenden Kosten berücksichtigt wurde, dass sich auch in Leups Rohrbrüche ereignen, müssen die jährlich anfallenden Unterdeckungen über die Solidargemeinschaft abgedeckt werden", betont Hümmer. Eine Generalsanierung würde nach Berechnungen eines Ingenieurbüros Kosten von 600 000 Euro verursachen.

Falsch sei die Darstellung, dass weiches Wasser gut für das Leitungsnetz sei. "Gerade das weiche Wasser in Leups ist für das Leitungsnetz sehr aggressiv und lagert sich in den Rohrleitungen so ab." Erst kürzlich habe in Leups eine Hausanschlussleitung erneuert werden müssen, da sich der Mengendurchfluss erheblich reduziert hatte.

Die Kritiker behaupten, früher sei in Leups deutlich weniger Wasser benötigt worden, da im Dorf mittlerweile mehr Einwohner leben und ein Landwirt, der jetzt ein Mehrfaches verbraucht als früher. Hümmer beweist anhand der Statistik, dass in den Jahren von 2002 bis 2006 der Jahresverbrauch im Durchschnitt bei 11 191 Kubikmetern lag. In den Jahren von 2013 bis 2017 betrug der Verbrauch im Schnitt 11 789 Kubikmeter.

Hinzu komme, dass ein Landwirt laut einem Gerichtsurteil, sich vom Benutzerzwang befreien lassen kann. "Dies bedeutet, dass der Verbrauch in Leups im Durchschnitt auf zirka 7000 Kubikmeter fallen wird", so Hümmer. Ein Aufrechterhaltung und Sanierung der Anlage in Leups wäre von der restlichen Solidargemeinschaft nur mit einem Mittelaufwand von 1,1 Millionen Euro zu stemmen.

Sollte die Stadt Pegnitz die Trinkwasserversorgung von Leups wieder übernehmen, müsste jedes Anwesen in Leups mit Herstellungsbeiträgen von 10 000 bis 15 000 Euro rechnen. Der Wasserpreis müsste auf 5,30 Euro bindend festgelegt werden. "Ob das der Bürger wirklich, will ist mehr als zu hinterfragen", sagt Hans Hümmer.

