Das Neujahrsbaby kommt aus Bronn

Johanna Frieß kam am 1. Januar 2017 um 11.08 Uhr zur Welt - vor 1 Stunde

BRONN - Geboren an zwei verschiedenen Tagen, sind das Silvester- und das Neujahrsbaby doch nur einen Tag auseinander

Sie wurden in zwei verschiedenen Jahren geboren und doch sind sie altersmäßig nur einen Tag auseinander: Links das Neujahrsbaby Johanna Frieß aus Bronn, rechts das Silvesterbaby Elias Krellner aus Elbersberg. © Ralf Münch



Sie wurden in zwei verschiedenen Jahren geboren und doch sind sie altersmäßig nur einen Tag auseinander: Das Neujahrsbaby Johanna Frieß aus Bronn, geboren am 1. Januar 2017 um 11.08 Uhr und das Silvesterbaby Elias Krellner aus Elbersberg, geboren am 31. Dezember 2016 um 4.45 Uhr.

fe