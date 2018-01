Das Ohr an der jungen Generation von Waischenfeld

WAISCHENFELD - So einen Pfarrer braucht eine Gemeinde, sagt Bürgermeister Edmund Pirkelmann. Er ist richtig stolz auf Pater Rajesh Lugun. Hat der indische Geistliche doch ein Projekt angestoßen, das die Kommune für die Zukunft fit machen soll — indem junge Menschen verstärkt eingebunden werden ins lokale Geschehen.

Auch die Burg Waischenfeld könnte beim neuen Jugendprojekt eine Rolle spielen — etwa mit einer Veranstaltung „Rock in der Burg“. Foto: Archivfoto: Andreas Harbach



Pirkelmann steht "voll und ganz" hinter dieser Anregung, auch der Stadtrat hat sie schon wohlwollend zur Kenntnis genommen. Für den 23. Februar ist um 19 Uhr eine Auftaktveranstaltung in der Sport- und Bürgerhalle geplant, bei der das Vorhaben seinen offiziellen Startschuss erleben soll.

"Es ist mein persönliches Anliegen, dass wir uns um die Jugendlichen in der Kommune, ja im ganzen Seelsorgebereich kümmern", erklärt Lugun. Die Zielgruppe seien weniger die Kinder, "weil die mit dem Gemeindeleben noch nicht so vertraut sind". Er denkt eher an die 16- bis 25-Jährigen. Und damit an eine Altersgruppe, die sich problemlos aktiv an der Stadtgesellschaft beteiligen könne. Doch bevor es so richtig losgeht, müsse man ja erst mal wissen, ob der Nachwuchs überhaupt Interesse zeige. Und einen ersten Überblick gewinnen, was ihm eigentlich auf den Nägeln brennt.

Dazu hat die Stadt in Absprache mit der Kirchengemeinde im Dezember einen Fragebogen an alle 385 Jugendlichen der erwähnten Altersgruppe im gesamten Stadtgebiet verschickt. Die Resonanz sei rein prozentual gesehen "ganz gut", berichtet Pirkelmann und hofft, "dass da noch mehr kommt als die rund 30 Antworten, die wir bisher erhalten haben".

Die Anzahl der Fragen habe man bewusst klein gehalten, damit niemand abgeschreckt werde. Ob die jungen Leute es überhaupt gut fänden, dass man sie anspricht, lautet Frage Nummer eins. Und: Wo will der Nachwuchs am Liebsten mitmischen und mitgestalten? In der Kirche? In der Politik? Und wo sehen sie den größten Nachholbedarf? Bei Freizeitaktivitäten? Beim Thema Mobilität?

"So um die 100 Rückläufer wären schon gut, um ein echtes Bild von den vorhandenen Wünschen zu erhalten", sagt der Bürgermeister. Zwar sei die eigentliche Abgabefrist schon abgelaufen, aber "natürlich nehmen wir auch jetzt noch Rückmeldungen entgegen". Auch Pater Lugun ist nach wie vor guter Dinge, hat jetzt eine Whatsapp-Gruppe gegründet: "Bisher sind gut 20 Jugendliche dabei, vor allem aus Nankendorf, 50 ist das Ziel", sagt er. Man müsse eben zeitgemäß handeln, müsse auf die jungen Menschen zugehen, müsse sie Ernst nehmen: "Nur dann können wir erwarten, dass sie sich engagieren." Und vielleicht auch ab und zu mal in die Kirche gehen. Lugun gestaltet auch seine Gottesdienste oft auf die lockere, moderne Art. Traditionsbewusste Katholiken hätten ab und an ein Problem damit, "aber wir müssen da neue Wege gehen, sonst brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Kirchenbänke leer bleiben".

Sommernachtsfest und Konzert

So sieht das auch Pirkelmann. Vorstellen kann er sich einiges, was auf die Beine gestellt werden könnte: "Ich denke da an ein Sommernachtsfest, an eine Veranstaltung Rock in der Burg." Aber letztlich müssten die Jugendlichen entscheiden, was sie wollten. "An unserer Unterstützung soll es nicht fehlen, und, ganz klar, wir müssen uns da auch finanziell beteiligen." Wichtig sei, die Jugendlichen selbst "machen zu lassen". Wer vorgebe, laufe Gefahr, den Geschmack des Nachwuchses nicht zu treffen.

Erste Gespräche mit Vertretern des Seelsorgebereiches Fränkische Schweiz Nord, der Diözese, Rainer Nürnberger vom Kreisjugendring und Pfarrer Peter Zeh aus dem Ahorntal gab es schon. Alle mit positivem Tenor, so Pirkelmann und betont: "Zuerst müssen wir das in Waischenfeld voranbringen, müssen erst mal klein anfangen. Dann können wir schauen, ob andere mit ins Boot kommen."

