Das Sterben wird in Neuhaus künftig teurer

Gemeinderat stimmt für Erhöhung der Grabgebühren, da Betrieb des Friedhofs bisher nicht kostendeckend ist - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Die Bürger müssen künftig tiefer in die Tasche greifen, da die Marktgemeinde gezwungen ist, die Gebühren zu erhöhen. Diese dringende Aufforderung der Rechtsaufsicht resultiert aus einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,8 Millionen Euro zum Abgleich des diesjährigen Haushalts.

Auch das Sterben wird in Neuhaus teurer: Die Grabgebühren für den Friedhof steigen ab dem neuen Jahr, zuletzt wurden sie 2015 angepasst. © Brigitte Grüner



Zur Diskussion standen in der jüngsten Sitzung des Marktrats die Gebühren für Wasser, Abwasser und Friedhof. Letztere wurde zuletzt im März 2015 angepasst. Wie alle anderen gemeindlichen Einrichtungen soll der Betrieb des Friedhofs kostendeckend möglich sein. Für den Neuhauser Gottesacker wurde jedoch ein Defizit errechnet. Im Vorjahr lag dieses bei 11.000 Euro.

Seniorengerechter gestaltet

Die von der Verwaltung erarbeitete neue Gebührensatzung wurde einstimmig beschlossen. Ab Jahresanfang 2019 sieht die Satzung folgende Beträge vor: Einzelgrab pro Jahr 15 Euro (vorher zwölf), Doppelgrab 30 Euro (24), Dreifachgrab 45 Euro (36), Kindergrab 7,50 Euro (sechs), Urnengrab 15 Euro (zwölf) sowie letzte Ruhestätte in einer Gruft 120 Euro (96). Die Kosten für ein Grabfach in der Urnenwand liegen unverändert bei 120 Euro. Für die Benutzung des Leichenhauses fallen pro Tag 20 Euro sowie bei Bedarf weitere 26 Euro für den Kühlraum an. Das Ausheben und spätere Verfüllen eines Einzelgrabes wird künftig mit 338,70 Euro (313) berechnet. Die Gebühr für die Beisetzung in der Urnenwand liegt bei 48,30 Euro (44). Ab 1. Juli werden alle Gebühren für Dienstleistungen nochmals geringfügig erhöht.

Petra Möller (CSU) brachte zum wiederholten Male die Bitte älterer Mitbürger vor, die sich wünschen, dass der Friedhof seniorengerechter gestaltet wird. Ein gepflasterter Randstreifen, der gut mit einem Rollator gegangen werden kann, wäre einer der Wünsche. Auch die Toilettenanlage könne verbessert werden. Bürgermeister Josef Springer (CSU) kündigte für das erste Quartal 2019 eine Friedhofsbegehung mit der Behindertenbeauftragten des Landkreises, Angelika Feisthammel, an. Sie sitzt selbst im Rollstuhl und werde sicher wertvolle Anregungen geben. Bezüglich der Toilette könne sich auch der Bauausschuss mit dem Thema befassen, so der Rathauschef.

Mehr Geld fürs Trinkwasser

Die Investitionen der Marktgemeinde in die Wasserversorgung waren in den vergangenen Jahren enorm. Neben der Erneuerung von Leitungen wurde auch der kostenintensive neue Hochbehälter oberhalb von Krottensee gebaut.

Auf die Gebührenkalkulation haben diese Ausgaben direkte Auswirkungen. Zuletzt war der Wasserpreis im Oktober 2015 von damals 1,06 auf 1,50 Euro angehoben worden. In der Sitzung am Dienstag stand die nächste Erhöhung auf der Tagesordnung. Ab 1. Januar 2019 soll ein Kubikmeter Trinkwasser 1,80 Euro kosten. Die Steigerung liegt hier bei 20 Prozent. Zur Rücklagenbildung für die Wasserversorgungseinrichtung wurden die Abschreibung auf zuwendungsfinanzierte Anlageteile und die Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte einmütig beschlossen. Der Marktrat folgte damit der Empfehlung einer Kommunalberatungsfirma und des Kämmerers Heinz Stark. Etwaige Erlöse aus der Wasserversorgung können nun als Rücklagen für künftige Investitionen dienen.

Das Drehen an der Gebührenschraube zum Dritten betraf die so genannte Entwässerungssatzung. Die Einleitungsgebühren sind seit längerem stabil und waren auch 2015 nicht erhöht worden. Die Neuhauser zahlten in den vergangenen Jahren 2,55 Euro pro Kubikmeter Abwasser.

Dabei soll es auch künftig bleiben. Erhöht wird allerdings die Grundgebühr. Diese variiert künftig je nach Nenndurchfluss des Wasserzählers zwischen 36 und 86 Euro pro Jahr. Auch im Abwasserbereich werden etwaige Gewinne zur späteren Sanierung von Anlagen den Rücklagen zugeführt.

BRIGITTE GRÜNER