„Das war unser bestes Spiel der Saison“

Handballer des gebeutelten SV 08 Auerbach gewinnen überraschend klar gegen Regensburg - vor 1 Stunde

AUERBACH - Mit einem überraschend klaren 33:24 (16:13) gegen die favorisierte SG Regensburg kehrten am Sonntagabend die Handballer des SV 08 Auerbach von ihrer Landesliga-Begegnung zurück. Eine deutliche Steigerung der gesamten Mannschaft, vor allem im Defensivbereich, sowie eine erneut starke Vorstellung von Valentin Kroher im Tor waren der Grundstein für den wichtigen Auswärtserfolg.

Hatte die Partie von Anfang an im Griff: Der SV 08 Auerbach (in Blau) beim Landesligaspiel gegen die im Vorfeld favorisierte SG Regensburg. © Holger Hess



„Ich denke, das war heute unser bestes Spiel der bisherigen Saison“, freute sich Trainer Matthias Schnödt über die Leistung seines Teams. Nicht nur die mehr als 30 mitgereisten Auerbacher Fans, sondern auch Spartenleiter Paul Rupprecht zeigten sich erfreut über die deutliche Steigerung. „Wir haben ein mannschaftlich starkes Team gesehen, das auf allen Positionen deutlich besser agiert hat, als noch in den letzten Spielen.“

Im Gegensatz dazu sprach Kai-Uwe Pekrul, der Trainer des Gastgebers, von einer, wenn nicht der schlechtesten Leistung seiner Mannschaft. Angesichts der letzten Ergebnisse und der eindeutig ansteigenden Formkurve hatte man sich im Lager der ambitionierten Hausherren sicherlich gegen den zuletzt etwas gebeutelten Gast aus Auerbach mehr ausgerechnet.

Beherzt von der ersten Minute an

Doch das Team um den erneut starken Valentin Kroher zeigte von Beginn an, dass es die schwachen Ergebnisse der letzten Spiele vergessen machen wollte und ging von der ersten Minute an beherzt zu Werke. „Unsere aggressive Abwehr und die Torhüterleistung waren heute der Grundstein für den Sieg“, erklärte Schnödt nach der Partie. So ließ beispielsweise Julian Eckert während des gesamten Spiels kaum zu, dass sich Regensburgs treffsicherster Angreifer Marcel Elgeti richtig entfalten und für Torgefahr aus dem Feld sorgen konnte. Und für den Fall, dass Elgeti doch einmal entwischt war, halfen Jonathan Kraus oder der Mittelblock entsprechend aus. „Der Sieg war heute eindeutig ein Sieg der gesamten Mannschaft“, freute sich der Trainer. Einzig das taktische Mittel „Siebter Feldspieler", das die Gastgeber ab etwa der 15. Minute zu etablieren begannen, zeigte zumindest in der ersten Hälfte eine gewisse Wirkung und war der Grund dafür, dass Auerbach sich nicht schon früher entscheidend absetzen konnte.

Einen Sahnetag erwischt

Dennoch hatten die Gäste die Partie von Anfang an im Griff, lagen nach wenigen Minuten mit 1:3 und nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit 3:7 vorne. „Die sichere Abwehr und die Paraden von Valentin haben es uns auch im Angriff leichter gemacht“, so Schnödt. Dort hatte offenbar Alexander Tannenberger einen Sahnetag erwischt. Er zeigte sich stark verbessert und erzielte mit dem ebenfalls wieder gut aufgelegten Matthias Edtbauer knapp die Hälfte aller Auerbacher Tore.

Regensburg kam überhaupt nicht ins Spiel, agierte im Angriff harmlos und offenbarte in der Abwehr große Lücken, sodass man auch in den Torhütern nicht den entsprechenden Rückhalt hatte. Die Gastgeber machten es Auerbach nicht allzu schwer, den Vorsprung ständig bei drei bis vier Toren zu halten. Beim Stand von 13:16 wurden die Seiten gewechselt.

Wie aus einem Guss

Die zweite Hälfte begann wie die erste mit einem Tor von Edtbauer. Regensburg konnte noch bis zur 36. Minute dranbleiben, musste dann aber einen ersten Zwischenspurt der Blau-Weißen hinnehmen und sah sich in der 40. Minute bereits einem Rückstand von sechs Toren gegenüber (17:23). Die Gäste, die auch immer besser mit dem siebten Feldspieler zurechtkamen, ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und spielten wie aus einem Guss. So trug auch Alexander Hofmann, der in den letzten 20 Minuten mit einer guten Leistung auf der rechten Außenbahn aufwartete, vier Treffer bei vier Versuchen bei. Spätestens zwölf Minuten vor dem Ende war die Partie endgültig entschieden, als Matthias Edtbauer in Überzahl das 20:29 erzielte.

„Offenbar liegt uns nicht nur das Spiel der Regensburger, sondern vor allem auch die Rolle des Underdogs“, überlegte Schnödt mit Blick auf die anstehenden, schweren Aufgaben. „Ich habe fast den Eindruck, dass wir dann befreiter und sicherer spielen, wenn wir nicht favorisiert sind. Wenn wir die heutige Leistung nur annähernd wieder abrufen können, dann sehe ich einigermaßen zuversichtlich in die nächste Zukunft.“

SG Regensburg: Wuka (1), Munoz (2), Krasovec (5), Uhl (4), Klenk, Turek (4), Lubor (2), Neisinger, Elgeti (5/5), Miersch, Wimmer, Hiersemann, Mulitze (1)

SV 08 Auerbach: Kroher, Reger, Tannenberger (9), Bauer (2), Hofmann M., Bürger, Hackenberg (1), Kolb (2), Edtbauer (7/2), Eckert (3), Herold (3), Hofmann A. (4), Kraus (2)

Zuschauer: 100

HARALD WEIDMANN