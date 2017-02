Humorvoll, bunt und schrill ging es zu auf dem Fränkischen Gauditreffen in Pottenstein. 20 närrische Tanzgruppen aus neun Faschingsgesellschaften traten in einem Wettstreit gegeneinander an, darunter viele Männer- und Damenbalette. Wer hat seine Hüften am elegantesten geschwungen? Impressionen gibt vom feucht-fröhlichen Fest gibt es in unserer Bildergalerie.