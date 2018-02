Debütant schießt sich gleich auf ersten Platz

Florian Langhojer vom Schützenverein Waldfrieden gewinnt den Gaujugend-Cup — Spannendes Finale - vor 6 Stunden

WAIDACH - Florian Langhojer, Jungschütze beim ortsansässigen Schützenverein Waldfrieden, ist Sieger des Gaujugend-Cups 2018 des Schützengaues Pegnitzgrund. In einem an Spannung nicht zu überbietenden Finale in Hohenstadt setzte er sich mit einer starken 99,3-Serie durch und gewann das Einladungsturnier, zu dem sich nur die besten Jugendschützen der Gaumeisterschaft qualifizieren können.

Florian Langhojer © Foto: Weichert



Florian Langhojer Foto: Foto: Weichert



Für die ältere Teilnehmergruppe der Jahrgänge 2000 bis 2002 war Langhojer durch seinen vierten Platz bei der Gaumeisterschaft direkt qualifiziert. Nachdem er durch Losglück direkt ins Viertelfinale vorrückte, dort seinen Gegner nur knapp besiegte und sich im Halbfinale mit einer guten Leistung gegen seine Gegnerin durchsetzte, traf er im Finale auf den Titelverteidiger und diesjährigen Gauvizemeister Robin Görl aus Waischenfeld.

Langhojers Trainer Manuel Redel kennt seine beiden letzten Gegner aus eigenem Aufeinandertreffen in Rundenwettkämpfen und wusste daher von deren klarer Favoritenrolle. Deshalb fieberte er stets mit, da sein Schützling sich weigerte, sich von seinen Gegnern abhängen zu lassen. "Bei meinen eigenen Wettkämpfen bleibe ich stets cool, aber das Zuschauen, vor allem beim Finale, hat mir alles abverlangt", berichtet Redel. Nach den ersten zwei Schüssen sicherte sich Langhojer die Führung, welche aber sein Gegner an sich riss und nach einer missglückten 8,2 von Langhojer sogar auf 2,5 Ringe ausbauen konnte.

Unbändiger Ehrgeiz

Wer denkt, das Duell wäre damit bei vier verbleibenden Schüssen entschieden, kennt Florian Langhojer nicht. Sein unbändiger Ehrgeiz half ihm mit einer 10,7 und 10,6 wieder auf 0,2 Ringe heran zu kommen, um im letzten Schuss mit einer 10,5 alles klar zu machen. Mit einer herausragenden 99,3-Serie, der zweitbesten Serie der insgesamt 63 an diesem Tag geschossenen Serien, sicherte er sich würdevoll den Sieg.

"Seine Augen müssen mal wieder gefunkelt haben, als er zum Siegerfoto aufgerufen wurde", meinte Karl Eckert, Vorsitzender des SV Waidach, als ihm von diesem Tag berichtet wurde. Als abends in Waidach das Schützenhaus öffnete, war natürlich auch Florian Langhojer wieder auf dem Schießstand anzutreffen und trainierte, um ähnliche Leistungen auch in Zukunft wiederholen zu können. "Es ist schon eine besondere Geschichte, denn er trat zum ersten Mal bei der Gaumeisterschaft an, qualifizierte sich dabei für den Gaujugend-Cup und gewinnt diesen auch noch in beeindruckender Manier. Als sein Trainer könnte ich nicht stolzer auf ihn sein", fasst Manuel Redel die Leistung seines Schützlings zusammen. Was Langhojer in Zukunft noch erreichen wird, steht in den Sternen, eines ist aber klar: Er trainiert schon jetzt dafür.

THOMAS WEICHERT