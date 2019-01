Defektes Heizgerät: Kulmbacherin starb bei Wohnungsbrand

Feuerwehr hatte am Sonntag die leblose Person gefunden - Auch Katze ist tot

KULMBACH - Brandfahnder der Kriminalpolizei Bayreuth konnten jetzt die Ursache des Zimmerbrands am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Kulmbach klären. Demnach entstand das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Heizgerät.

Am Sonntagmorgen bemerkte ein Pfleger die starke Rauchentwicklung in der Wohnung einer 53-jährigen Frau und alarmierte die Feuerwehr. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer rasch gelöscht hatten, entdeckten sie im Zimmer die leblose Bewohnerin. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zwischenzeitlich steht fest, dass ein technischer Defekt an einem Heizgerät für das Feuer ursächlich war. In der Folge griff das Feuer auf die Matratze der Frau über. Hierbei erlitt die 53-Jährige tödliche Verletzungen. Auch die Hauskatze der Bewohnerin starb bei dem Brand.

