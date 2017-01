Degelsdorferin ist eine echte Bier-Kennerin

DEGELSDORF - Sie beurteilt Bier nicht einfach nur nach seiner Süffigkeit, sondern auch nach seinen zarten Geschmacksknospen: Susanne Lechner aus Degelsdorf ist ausgebildete Biersommelière und will sich damit selbstständig machen.

Susanne Lechner hat die unterschiedlichsten Biersorten zum Verkosten zuhause. Inzwischen hat sie sich ein Büchlein mit Etiketten und Notizen zu den einzelnen Bieren angelegt. Foto: Brigitte Grüner



„Dieses Bier ist ein dunkler Weizenbock, der sehr intensiv schmeckt. Es ist benannt nach der Kaiserin Kunigunde. Der Schaum ist feinporig, die Farbe tiefschwarz. Man riecht zunächst die Röstaromen, während die Herbe des Hopfens eher versteckt ist.“

Viele Bierfreunde haben die „Schwarze Kuni“ der Brauerei Simon aus Lauf/Pegnitz wohl schon getrunken, aber so viele Gedanken über das Bier hat sich wohl niemand gemacht. Da braucht es schon die Unterstützung eines Biersommeliers oder im Fall von Susanne Lechner einer Biersommelière.

Die 27-Jährige stammt eigentlich aus Edelsfeld, lebt jedoch der Liebe wegen seit rund fünf Jahren in Degelsdorf. Sie trank schon immer gerne Bier, bevorzugt ein Helles, wie es in vielen Gaststätten angeboten wird. Nach ihrer Ausbildung zur Biersommelière ist ihr der Genussfaktor am wichtigsten. Bier wird nicht mehr nach Feierabend einfach „gekippt“, sondern mit Bedacht getrunken und fachgemäß analysiert.

Ein Wechsel musste her

Eigentlich ist Susanne Lechner „Bachelor of Arts“. Nach ihrem Studium arbeitete sie bei KSB und später bei Schaeffler in Herzogenaurach. Richtig glücklich war sie in diesem Beruf – zuletzt kümmerte sie sich um den Einkauf in einem Betrieb der Automobilindustrie — nicht. Ihr schwebte eher ein Engagement im Bereich der Gastronomie vor.

Sie meldete sich daher bei der Brauerei Hirt in Kärnten für eine Ausbildung zur Biersommelière an. In Österreich gebe es eine interessante Craft-Beer-Bewegung, erzählt Lechner im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. Auch in Deutschland seien die Brauer „erfinderisch“, dürfen aber ihre Kreationen – da sie meist nicht dem Reinheitsgebot von 1516 entsprechen – nicht als „Bier“ bezeichnen.

Da gibt es zum Beispiel die „Meerjungfrau“ der Rügener Insel-Brauerei, das „Berliner Framboise“ der Brauerei BrewBaker oder das Weißbier „Pfefferkörner White“ der Freigeist Bierkultur. Es gibt Bier mit Rhabarber-, Kirsch-, Honig- oder Schokolade-Geschmack. Der Phantasie der Brauer sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt regelrechte Luxusbiere, die mit Champagnerhefe vergoren werden. Oder das Trappistenbier aus Belgien, das nur von Mönchen oder unter Aufsicht der Ordensmänner hergestellt werden darf.

Während der Konsum der gewohnten Biersorten eher rückgängig ist, boomen die Craft-Biere. In größeren Städten gibt es Kneipen, die kreative Biere aus aller Welt anbieten und damit viel Erfolg habe.

Lechner ist regelrecht fasziniert von dieser Vielfalt. Immer wieder bestellt sie sich besondere Craft-Biere und verkostet diese zuhause zusammen mit ihrem Partner. Dabei wird natürlich auch die Arbeit als Biersommelière geübt und jedes Getränk fein säuberlich analysiert. Es ist wie bei der Weinprobe: Man schnuppert, nimmt ein kleines Schlückchen und lässt sich den feinen Geschmack dann im wahrsten Sinne des Wortes schmecken. In einem kleinen Notizbuch hebt die Wahl-Degelsdorferin die Etiketten der von ihr bereits genossenen Biersorten auf und schreibt sich deren Charakteristik dazu. Momentan hat sie etwa 20 Sorten zu Hause.

Die Ausbildung zur Biersommelière machte Lechner in einem zweiwöchigen Intensivkurs. Im Frühjahr 2016 – 500 Jahre nach der Einführung des Reinheitsgebots – war sie im März und April je eine Woche in Österreich. Gelernt hat sie alles über Herstellung, Zutaten und Schanktechnik. Auch die Frage, welches Bier zu welchem Essen passt, wurde im Detail besprochen.

Im praktischen Teil der Abschlussprüfung haben die Bier-Fachleute eine Bierkarte mit 45 Sorten gestaltet und sich die passenden Biere für ein vorgegebenes Sieben-Gänge-Menü ausgesucht. „Wichtig ist dabei, dass das Bier den Geschmack der Speisen nicht überlagern darf“, erzählt sie.

Sie kann Bierfans und solche, die es werden wollen, auf jeden Fall kompetent in die Feinheiten der Braukunst einweihen. Susanne Lechner wird sich unter dem Namen „Hopfenblüte“ als Biersommelière selbstständig machen, das entsprechende Gewerbe ist bereits angemeldet. Da auch ihre Mutter mit von der Partie ist, wird Edelsfeld der Firmensitz werden. Unter dem Motto „GenussLust“ wollen beide Catering für verschiedene Anlässe machen und dazu natürlich die passenden Biere anbieten.

Ein Bierstüberl mit acht Plätzen wird derzeit im Elternhaus eingerichtet. In wenigen Wochen ist dort die Verkostung von Bieren aus verschiedensten Ländern möglich. Ebenso gerne kommt Lechner zu Privatleuten, Vereinen oder in Gasthäuser, um als Biersommelière Werbung für die Vielfalt des Gerstensafts zu machen.

BRIGITTE GRÜNER