Dekan Gerhard Schoenauer schrieb Krippenspiel selbst

Thema: Wie wird man ein Engel? - Voll besetztes Gotteshaus an Heiligabend — - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Als an Heiligabend draußen die Glocken weit über der Stadt zum Familiengottesdienst läuteten, standen die Konfi-Kids am Kirchenportal schon in den Startlöchern. Sie und ihre Betreuerinnen warteten auf ihren lang geprobten Auftritt. Mit dem Lied "Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all . . ." war es dann so weit.

Das von Gerhard Schoenauer geschriebene Krippenspiel haben die Konfi-Kids professionell dargestellt. Im Hintergrund begleitete die Kinderkantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Fuhr. Die Großmutter (links) verkörperte Ulrike Schoenauer. © Foto: Rosi Thiem



Dekan Gerhard Schoenauer hatte sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Eine Großmutter, verkörpert durch seine Frau Ulrike Schoenauer, holte einige Kinder zu sich und erzählte ihnen die Weihnachtsgeschichte. Passend dazu spielten die Konfi-Kids Szenen, die den Zuschauern, besonders auch den kleinen Kindern, das Vorgelesene bildlich näher brachten. Drei solcher Szenen gab es: "Maria und Josef", "Engel und Hirten" und "Die Könige".

Viele Beteiligte

Das von Dekan Schoenauer geschriebene Krippenspiel wurde von den Konfi-Kids der dritten Klasse fast schon professionell dargestellt. Perfekt begleitete die Kinderkantorei im Hintergrund unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Fuhr. Beteiligt waren auch die Kindergottesdienstkinder mit ihrem Team.

"Jeder von uns ist wichtig"

"Wie wird man ein Engel?" – diese Frage, gestellt durch Dekan Schoenauer am Anfang, beantwortete das Krippenspiel anschaulich. Der Dekan bat: "Gib uns Herzen, die für Jesus offen sind."

Und in seiner Kurzansprache sagte er unter anderem: "Gott ist für uns da, seit der Geburt Jesu. Gott will mit uns alle Wege gehen, an jedem Tag." Er motivierte mit seiner Weihnachtsansprache die Besucher der voll besetzten Bartholomäuskirche. "Jeder von uns ist wichtig. Wie leicht kann man doch ein Engel werden. Mit einem Aufstehen und sagen: Bei uns ist auch Bethlehem. Jesus ist auch für uns geboren," sagte er.

Der kurzweilige und aktive Familiengottesdienst endete mit einem stimmungsvollen "O du fröhliche . . ." – währenddessen gingen die Lichter aus, und der gemeinsame Gesang vereinte die Gemeinde. Die Kirchenbesucher waren begeistert und dankten mit langem Applaus. Nach der Feier wurde rasch für den nächsten Gottesdienst am Abend umgebaut, um an Weihnachten "die Türen für alle offen zu haben".

ROSI THIEM