Dem EV Pegnitz gehen im Stadion die Ordner aus

Falls Verein keine Freiwilligen findet, muss er für die Heimspiele der Ice Dogs einen Sicherheitsdienst bezahlen - vor 56 Minuten

PEGNITZ - Wenigstens acht Ordner braucht der EVP, um seine Heimspiele zu bestreiten. Bisher hat das mit Ehrenamtlichen geklappt, doch mittlerweile ist die Lage so prekär, dass der Verein über einen bezahlten Sicherheitsdienst nachdenkt. Kommt das so, wird es wohl zu Lasten der Bayernliga-Mannschaft gehen.

Die Fans im Auge zu haben gehört zu den Aufgaben der Ordnern bei den Heimspielen der Ice Dogs. Für den Dienst benötigt der EVP mindestens acht Freiwillige, momentan hat er nur eine Handvoll. © Foto: Andreas Beil



Der Vater ist bei der Feuerwehr, da fehle es an Leuten. Der Kumpel engagiert sich beim THW, die Ehrenamtlichen blieben aus. Den EVP-Vorsitzenden Sven Albers überrascht es nicht, dass auch sein Verein kaum noch Freiwillige findet, die sich bei den Spielen der Ice Dogs im heimischen Eisstadion für viereinhalb Stunden in die Kälte stellen wollen. "Die Menschen möchten einfach nichts mehr ehrenamtlich machen, das ist doch überall so", sagt Albers, was es für den EVP nicht besser macht.

Nicole Lang ist gerade am Ende ihrer fünften Saison als Leiterin des Ordnungsdienstes im Eisstation. Momentan hat sie noch fünf Mitstreiter, manchmal helfen langjährige Zuschauer oder Eltern von Jugendspilern aus. Wie ihre Helferinnen und Helfer, von denen sie nur noch eine Handvoll hat, arbeitet sie ehrenamtlich. Eigentlich bräuchte sie zwei Ordner für den Fanblock, zwei für die Fangruppe Kommando Pegnitz, zwei für die Einlasskontrollen und zwei für die Spielerkabinen — macht zusammen acht Freiwillige. Steht ein Spiel gegen einen Rivalen an, könnten die Zuschauer etwas Beruhigung und die Schiedsrichter Geleit gebrauchen, "dann ist es gut, wenn wir 15 Leute haben", sagt Lang. Zusammengefasst ist die derzeitige Situation für sie "so schlimm wie noch nie. Es sieht wirklich bescheiden aus."

Aufruf im Internet

Im Internet hat Lang bereits einen Aufruf gestartet, sich für den – unbezahlten – Job zu interessieren. Das nächste Spiel, für das sie dringend Helfer sucht, ist am Sonntag, 10. Februar. Dann kommt der ERV Schweinfurt nach Pegnitz, wieder so eine Partie, die der EVP lieber mit 15 als mit acht Ordnern besetzen würde. Aber derzeit sieht es so aus, als ob nicht mal die Mindestanzahl zusammenkommt. Dabei sind die Voraussetzungen, als Ordner zu helfen, gering: "Man muss erwachsen sein, sollte freundlich bleiben, zuverlässig und pünktlich", sagt Lang. "Es ist auch in Ordnung, wenn jemand nur bei manchen Spielen Zeit hat." Ein Einsatz bei einem Heimspiel dauere etwa viereinhalb Stunden, nach Absprache und Möglichkeit können die Ordner auch früher gehen. Und, darauf weist Lang ausdrücklich hin: "So lange man seine Position im Auge behält, kann man auch etwas vom Spiel sehen."

Weniger Geld für Mannschaft

Ändert sich nichts an der angespannten Personalsituation, bleibt dem Verein nichts anderes übrig, als einen Sicherheitsdienst zu bestellen und zu bezahlen. Vorsitzender Albers hat schon damit begonnen, Angebote einzuholen. Der Stundenlohn pro Mann bewege sich zwischen 18 und 20 Euro. Wie viel der EVP letztendlich ausgeben muss, steht erst fest, wenn Albers von allen angesprochenen Diensten Rückmeldungen hat.

Falls es bei 18 Euro bleibt und der Verein die Heimspiele mit je acht Sicherheitsleuten besetzt, werden knapp 650 Euro pro Begegnung fällig. Braucht es mehr Personal beziehungsweise ist der Stundenlohn höher, kommen schnell über 1000 Euro zusammen. Eine Ausgabe, die im Etat eigentlich nicht vorgesehen ist. "Wir haben ein festes Budget. Wenn wir Security bezahlen müssen, fehlt dieses Geld in einem anderen Topf", sagt Albers. Wen es dann erwischt? "Jedenfalls nicht den Nachwuchsbereich", versichert der EVP-Vorsitzende. Allerdings: "Dann wird es wohl die erste Mannschaft treffen." Kurzfristige Verpflichtungen von Spielern, welche die Ice Dogs in der Verzahnungsrunde noch zum Verbleib in der Bayernliga schließen sollen (siehe diese Saison), wären nur noch schwer oder nicht mehr möglich.

Auch wenn sie für den Verein schlimm ist: Albers möchte die Problematik mit den Ordnern nicht zu hoch hängen. "Ich wünsche mir ganz allgemein, dass die Menschen darüber nachdenken, ob sie nicht doch Zeit fürs Ehrenamt haben."

Wer Ordner bei den Heimspielen der Ice Dogs werden möchte, meldet sich bei Nicole Lang via Mail an nicolelang8182@yahoo.de Sie kann auch direkt bei den Partien im Eisstadion angesprochen werden.

MARCEL STAUDT