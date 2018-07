Dem Himmel so nah: Erlebnisfelsen Pottenstein eröffnet

Ministerpräsiden Söder sagt Besuch kurzfristig ab - Investition von rund fünf Millionen Euro - vor 27 Minuten

POTTENSTEIN - Aushängeschild und Zugpferd für die ganze Fränkische Schweiz soll der Erlebnisfelsen Pottenstein mit zahlreichen neuen Attraktionen sein.

Waren dem Himmel nahe: Pfarrerin Karin Volke-Klink (links) und Domvikar Norbert Förster auf der Hängebrücke „Skywalk“ mit halbtransparentem Boden. © Thomas Weichert



Dies sagte Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) zur Eröffnung der gigantischen Freizeiteinrichtung an der Sommerrodelbahn, die zuvor Pfarrerin Karin Volke-Klink und Domvikar Norbert Förster gesegnet hatten. Josef Wiegärtner und Andreas Kubizek vom Flugsportverein Pegnitz zeichneten mit ihren Flugzeugen ein Kreuz in die Luft, was Frühbeißer mit den Worten kommentierte: "Wir hängen unsere Kreuze so hoch, dass man sie bis Nürnberg sieht."

Geschuldet war der Kommentar auch der kurzfristigen Absage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Festredner, der stattdessen zur Kulmbacher Bierwoche reiste. Groß war diesbezüglich die Enttäuschung in Pottenstein. In dem Felsenstädtchen werden jährlich 40 Millionen Euro im Tourismus umgesetzt, berichtete der Rathauschef. Ohne die Pachteinnahmen der Tourismusbetriebe müsste die Stadt die Grundsteuer um 60 Prozent erhöhen.

Nordbayerns größter Erlebnismeile

Rund fünf Millionen Euro hat die Firma Wiegand in die neuen Attraktionen an Nordbayerns größter Erlebnismeile investiert. Neben der Modernisierung der beiden Sommerrodelbahnen wurden weitere Angebote geschaffen. Schon von Weitem sichtbar ist der "Skywalk", ein Aussichtssteg mit semitransparentem Boden. Konstruiert hat den weltweit einzigartigen Baumwipfelpfad der Linzer Ingenieur Erhard Kargel. Einzigartig ist die 50 Meter hohe Seilbrücke, die von keinem festen Haltepunkt aus gespannt ist und von der aus man das ganze Tal überblickt.

Der Weg zum "Skywalk" führt von der neuen Gastronomie über den Baumwipfelpfad "Höhenerlebnis", der mit interaktiven Stationen, vier Spielbrücken, einer spektakulären Netzbrücke und einem zehn Meter hohen Kletterkamin zum Thema "tierische Bewegungsmuster" gespickt ist. Bis zum Ende der Saison sollen weitere Attraktionen hinzukommen, wie ein Felsenspielplatz, skizzierte die Geschäftsführerin der Wiegand Erlebnisberge GmbH.

