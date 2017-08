Demoliertes Cabrio auf der A9 verlassen und geflohen

Unbekannter ließ Wrack einfach stehen - Blinkleuchte der Polizei überfahren - vor 6 Minuten

BETZENSTEIN - Noch vor dem Eintreffen der Polizei machte sich ein bislang unbekannter Autofahrer nach einem Unfall auf der Autobahn aus dem Staub. Sein stark beschädigtes Cabrio ließ er einfach stehen.

Am Samstag gegen 4 Uhr kam ein silberner Renault Laguna Cabrio auf dem Weg in Richtung Berlin kurz vor dem Parkplatz Sperbes nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Einschlag in die Schutzplanke ließ der Fahrer das in Starnberg zugelassene Cabrio stark beschädigt einfach stehen und flüchtete.

Eine sofort eingeleitete umfangreiche Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlung des Fahrers zur Unfallzeit dauert an. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 5000 Euro.

Bei der Absicherung der Unfallstelle wurde eine Blinkleuchte der Polizei im Wert von 400 Euro von einem Unbekannten überfahren und zerstört.

Zeugen für beide Vorfälle werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth, Telefon 0921/506-2330, zu melden.

