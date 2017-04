Denkbar bittere Niederlage für SV 08 Auerbach

AUERBACH - Trotz einer guten ersten Hälfte mussten sich die Landesliga-Handballer des SV 08 auch beim TV Helmbrechts am Ende knapp mit 26:25 (12:15) geschlagen geben. Drei Spieltage vor Ende der Saison kletterten die Oberfranken durch den Sieg aus den Abstiegsrängen, während Auerbach nach der sechsten Niederlage in Folge als letztes von vier punktgleichen Teams mit nun 22:24 Zählern auf Rang zehn und damit auf den Relegationsplatz abrutschte.

Eine ganz bittere Niederlage mussten die Handballer des SV08 Auerbach in Helmbrechts hinnehmen: Mit nur einem Tor Unetschied verloren die Bergstädter. Nach dem Spiel war Matthias Schnödt (Mitte, in Blau) enttäuscht. © Katharina Hübner



"Es ist einfach bitter, wenn du drei Auswärtsspiele nacheinander auf ähnliche Weise verlierst", sagte ein enttäuschter Matthias Schnödt nach der Partie in Helmbrechts. Er sprach damit nicht nur das knappe und kurioserweise zum dritten Mal gleiche Ergebnis (26:25), sondern auch den Spielverlauf und die Entstehung der Niederlage an. "Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, hatten die Partie eigentlich im Griff und lagen zur Pause sogar relativ sicher in Führung. Dann nehmen wir uns zu Beginn der zweiten Hälfte für etwa zehn Minuten eine Art Auszeit, geben das Spiel aus der Hand und schaffen es am Ende trotz allen Einsatzes nicht mehr, das Ruder noch einmal herumzureißen."

In den ersten 25 Minuten lief es sehr gut auf Seiten der Gäste. Vor allem Matthias Edtbauer war von Anfang an auf dem Posten und konnte über die gesamte Spieldauer überzeugen. Mit einer starken Gesamtleistung avancierte er nur zum besten Torschützen seines Teams. Nachdem das Spiel in den ersten neun Minuten ziemlich ausgeglichen verlief und ständig wechselnde Führungen sah, erarbeiteten sich die Oberpfälzer nun einen Vorsprung. Drei Tore am Stück brachten in der 17. Minute die erste Vier-Tore-Führung für Auerbach.

Zu Beginn der 29. Minute drohte beim Stand von 11:15 der erste Knacks im Spiel der Blau-Weißen. Matthias Schnödt musste wegen eines Fouls für zwei Minuten vom Feld. "Warum gleichzeitig auch Sebastian Bürger eine Zeitstrafe antreten musste, wissen wohl nur die Schiedsrichter", wunderte sich der diesmal wieder als Spielertrainer fungierende Abwehrspezialist. Den Gastgebern gelang es nicht, Kapital aus dieser doppelten Überzahl zu schlagen. Lediglich einen Treffer erzielten die Oberfranken und stellten den Pausenstand von 12:15 her.

Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Rückraum-Shooter Stefan Wopperer erneut um einen Treffer (13:15), bevor mit Volker Hackenberg erneut ein Auerbacher Spieler eine zweiminütige Pause antreten musste. Diesmal lief es besser für die Hausherren. Drei Strafwürfe und ein Feldtor von Wopperer stellten die Anzeigentafel auf 17:15. Auerbach lief nun immer wieder einem Rückstand hinterher. Es dauerte bis zur 48. Minute, bis Alexander Tannenberger mit zwei Treffern nicht nur den Ausgleich, sondern sogar die erneute Führung erzielte (22:23). Als dann kurz darauf Matthias Edtbauer sogar das 22:24 nachlegte, keimte im etwa 20 Mann starken Fanlager der Blau-Weißen wieder etwas Hoffnung auf, auch weil Raul Adam nach seiner Einwechslung schnell ins Spiel fand. Leider wurden im Anschluss erneut beste Möglichkeiten vergeben und als Matthias Schnödt in der 52. Minute das 24:25 erzielte, konnte noch niemand ahnen, dass Auerbach bis zum Ende der Partie kein Tor mehr erzielen würde.

"Wenn man zu Beginn und am Ende einer Halbzeit eine Pause einlegt oder keine Tore erzielt, dann ist es egal, ob manche Entscheidungen der Schiedsrichter eher zugunsten der gastgebenden Mannschaft ausfallen, dann hat man die Niederlage einfach verdient", lautete nach dem Spiel das Fazit des Auerbacher Trainers. " Wir müssen es in den letzten drei Spielen einfach erzwingen."

