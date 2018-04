"Der Aussichtsturm auf dem Schlossberg ist sicher"

Bürgermeister Uwe Raab beruhigt: "Alle drei Wochen wird kontrolliert" - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Es ist still um den Aussichtsturm auf dem Schlossberg geworden. Dabei war vor einigen Jahren geplant, das in die Jahre gekommene Bauwerk aus Holz und Stahl zu sanieren. Im Haushalt der Stadt Pegnitz war damals sogar Geld eingestellt worden, doch geschehen ist seitdem nichts.

Auf dem hölzernen Geländer des Aussichtsturms hat sich bereits Moos niedergelassen, das grünlich schimmert. Ein schöner Anblick ist das nicht. Eine Sanierung oder ein Neubau ist noch nicht vom Tisch. Foto: Ralf Münch



Einheimische und Touristen beschleicht schnell ein mulmiges Gefühl je höher sie die Treppe emporsteigen. Einzelne Stufen betreten sie ganz vorsichtig, testen erst, ob diese tragfähig sind. Wer es bis an die Spitze geschafft hat, blickt erst einmal skeptisch auf die Holzbretter und wagt sich dann an das Geländer, wo man mit einem grandiosen Rundblick für seine Furcht entschädigt wird.

"Eine Sanierung oder ein Neubau ist durchaus im Fokus. Jedoch sollte ein Schritt nach dem anderen erfolgen. Wir haben erst kürzlich das Integrierte Stadtentwicklungskonzept beschlossen und bearbeiten gerade die darin festgehaltenen zwölf wichtigsten Punkte", sagt Bürgermeister Uwe Raab (SPD) auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. In einem nächsten Schritt gehe es dann darum, eine Schlossbergkonzeption zu erstellen, "die den Aussichtsturm in eine neue Zeit führt".

Eine Sanierung ist nicht gerade günstig. Welche Kosten genau auf die Stadt zukommen, kann auch Raab nicht beantworten: "Das kommt ganz auf den Umfang an."

Es gibt Stimmen, die der Ansicht sind, dass ein neuer Turm die bessere Lösung wäre. Man könne ihn höher bauen und Besuchern zusätzlich Service bieten. Zum Beispiel ein Fernrohr anbringen oder Erläuterungen zur Umgebung, sagen sie.

"Ich persönlich favorisiere einen neuen Turm. An diese Vorschläge muss dann selbstverständlich gedacht werden. Der neue Turm könnte höher, breiter, mit Ausleger, mit Aufzug sein – vieles ist denkbar, wenn finanzierbar. Es wurden auch schon eine Riesenrutsche oder eine Seilrutsche vorgeschlagen." Die Baukosten eines Neubaus seien vom Umfang abhängig, so der Bürgermeister.

Überprüfung wird dokumentiert

Was die Sicherheit des Turmes angeht, kann Raab beruhigen. "Alle drei Wochen wird der Turm in den Sommermonaten vom Bauhof auf seine Verkehrssicherheit hin überprüft und diese Überprüfung entsprechend dokumentiert. Angehende mögliche Beschädigungen werden umgehend beseitigt und das Material erneuert. Der Turm samt seiner Eichenstufen und Geländerkonstruktion ist also verkehrssicher."

Auf dem Aussichtsturm sind Antennen von verschiedenen Unternehmen angebracht. Von ihnen geht eine elektromagnetische Strahlung aus. Besteht für die Bevölkerung eine Gefahr für die Gesundheit?

"Ob die permanente Bestrahlung eine Gefahr für den Menschen darstellt, ist umstritten. Manche Menschen und Ärzte behaupten, das sei ,Glaubenssache’. Sicherlich ist es so, dass einige Menschen sensibel auf Funkstrahlung reagieren. Vom Schlossberg ist mir diesbezüglich nichts bekannt. Außerdem muss natürlich grundsätzlich von einer möglichen Gefahr durch die intensive Nutzung von Mobilfunkgeräten durch die Bevölkerung ausgegangen werden."

HANS-JOCHEN SCHAUER