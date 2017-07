Der Bühnenaufbau ist in vollem Gange

PEGNITZ - Nach Waldstock ist vor den Faustfestspielen – nur andersherum – zumindest was den Bühnenaufbau angeht. Seit Montag werkeln die Arbeiter auf dem Schlossberg und bauen die zwei Zuschauertribünen auf – da, wo am Wochenende die Waldstockbesucher getanzt haben. Bis Mittwochabend soll alles fertig sein, auch die Bühne, die unter den Bäumen auf den eigentlichen Sitzbänken ihren Platz findet.

Am heutigen Mittwoch sollen Bühne und Zuschauertribünen auf dem Pegnitzer Schlossberg für die Faustfestspiele fertig aufgebaut werden. Landratsamt und Tüv prüfen die Sicherheitsbestimmungen. © Ralf Münch



PEGNITZ — "Sonntagnachmittag waren die Waldstockleute so gut wie fertig mit dem Abbau und wir haben angefangen", berichtet Uwe Vogel, Vorsitzender des Faustfestspiele-Vereins und Hauptorganisator. Der Bauhof hat mit Hackschnitzeln eine breite Zufahrt zur Festwiese gelegt, damit die schweren Fahrzeuge gut hinfahren können.

"Drei Sattelzüge mit 50 Tonnen Equipment", sagt Bauleiter Andi kurz und bündig. Nein, er gibt keine Interviews, er ist hier, um den Aufbau der zwei Tribünen zu überwachen. Ist es ein schwieriges Gelände hier oben, gibt es irgendwelche Besonderheiten? "Nein, es passt alles, es ist gut, dass es nicht wie manchmal an einer stark befahrenen Straße ist", sagt Andi.

Hackschnitzel für lange Zufahrt

Etwas schwierig sei nur die lange Zufahrt zum Gelände. Und schon ist er wieder unterwegs und gibt seinen Leuten Anweisungen, wie es weitergeht. Mit 15 Mann ist die Bühnenbaufirma – der Hauptsitz ist in der Schweiz, die deutsche Niederlassung in Roth – auf dem Schlossberg vertreten. Bei einer Tribüne werden gerade die letzten Stangen für den Dachaufbau zusammengeschraubt, bei der anderen stecken die Arbeiter die Bretter für den Sitzbereich zusammen. Jeder Griff sitzt, jeder weiß, welches Teil gerade wo gebraucht wird. Vogel hat schon in Kronach, wo bisher die Faustfestspiele stattfanden, mit der Firma zusammengearbeitet.

Im Vorfeld hat ein Fachmann das Gelände vermessen und die Höhenunterschiede ermittelt. Jede Tribüne ist für 300 Sitzplätze ausgerichtet, sagt Vogel. 20 Meter lang und je acht Meter breit und hoch. Die Seiten- und Rückteile werden mit einem Gazé-Netz verkleidet. "Dann haben die Zuschauer, wenn es windig wird, auch keine Geräuschstörungen", erklärt Vogel – die Akteure spielen mit Richtmikrofonen, Lautsprecher sind in den Tribünen installiert. Auf das Dach kommt eine Plane, damit die Zuschauer im Trockenen sitzen. Die Schauspieler agieren auch bei Regen, betont Vogel. Es wird nur abgebrochen, falls es eine Unwetterwarnung gibt. "Die Karten behalten dann aber ihre Gültigkeit und es gibt einen Ersatztermin", sagt Vogel. Jeder soll das ganze Stück schließlich sehen.

Aus Modulen aufgebaut

Am Dienstagabend wurde auch die Dekoration für die Bühne — hier Teile des Hauses — abgeladen und aufgebaut. © Ralf Münch



Die Bauteile der Tribünen sind einzelne Module, erklärt Vogel. Sie können beliebig nach hinten aufgesteckt und die Tribüne so vergrößert werden. Wenn heute alles fertig ist, kommt jemand von Tüv und vom Landratsamt und prüft die Sicherheitsauflagen. Die Bühne auf den Sitzreihen unter den Bäumen hat Vogel schon aufgebaut, am Dienstag hat er rund 170 Meter Verkleidung angebracht. Jetzt fehlen noch die Treppe auf der einen Seite und die Grabsteine für den Friedhof auf der anderen Seite.

Donnerstag und Freitag finden die ersten Proben statt, am Samstag ist Generalprobe und am Sonntag die Premiere. Alles ist im Zeitplan. Ob er schon nervös ist? "Nein", sagt Vogel. "Dafür habe ich gar keine Zeit momentan, ich stehe unter Strom." Immer wieder ruft jemand an, will etwas wissen, muss er etwas abklären und regeln. Das Lampenfieber komme erst am Sonntag – Vogel spielt den Mephisto bei Faust. "Das ist ganz normal, das hat jeder", sagt er. Immer wieder melden sich auch noch Statisten, die mitmachen wollen. Am Donnerstag verlegt eine Firma noch Licht und Strom. Bereits seit Montag beaufsichtigt eine Sicherheitsfirma das Gelände. "Die haben schon in der ersten Nacht Jugendliche verjagt", erzählt Vogel. Auch Bewegungsmelder würden noch installiert, die anschlagen, wenn jemand unerlaubt kommt.

Und der Kartenvorverkauf? "Der läuft jetzt an", sagt Vogel. Die Werbemaßnahmen machten sich bemerkbar. So richtig losgehen werde es erst nach der Premiere, ist er sich sicher. Da ziehe die Mundpropaganda. "Und wenn mal nur 50 oder 100 Leute da sind, ist es auch in Ordnung", sagt er. Auch die Luisenburg in Wunsiedel sei nicht immer ausverkauft. So, jetzt muss er auch weiter und die Bühnenverkleidung ausladen.

