Der dritte Bürgermeister-Kandidat für das Ahorntal

Auch Stephan Wickles will Bürgermeister werden: Der Ausbau der Infrastruktur ganz oben auf seiner Liste - vor 1 Stunde

AHORNTAL - Er ist der Dritte im Bunde – doch anders als seine bisher zwei Mitstreiter ein Routinier in der Lokalpolitik: Stephan Wickles will für die Wahlgemeinschaft Ahorntal Bürgermeister werden.

Stephan Wickles steigt als dritter Kandidat um den Posten als Bürgermeister für das Ahorntal in den Ring. © nn



Stephan Wickles steigt als dritter Kandidat um den Posten als Bürgermeister für das Ahorntal in den Ring. Foto: nn



Diese Gruppierung soll noch vor seiner Nominierung neu gegründet werden.

Seine politische Laufbahn begann Anfang der 1980er Jahre als 16-Jähriger bei der Jungen Union. Mit 25 folgten dann die ersten Ämter im CSU-Ortsverband, unter anderem als Kassier. Wickles wurde in den Gemeinderat gewählt, fungierte auch als stellvertretender CSU-Ortsverbandsvorsitzender und zweiter Bürgermeister. Vor gut zehn Jahren musste er für mehrere Monate den damaligen Bürgermeister Herbert Dannhäußer vertreten, als dieser wegen Krankheit ausfiel. "Da reichte mein normaler Urlaub nicht, da musste ich unbezahlten nehmen", sagt der jetzt 52-Jährige.

Nach drei Jahren in dieser Wahlperiode trat er als zweiter Bürgermeister zurück, auch als Spitzenmann des Ortsverbandes. Das hatte rein berufliche Gründe. "Als IT-Berater bei einem großen Unternehmen mit 14.000 Beschäftigten war ich fast die ganze Woche unterwegs, von Sonntagabend bis Freitag." Das sei einfach keine Zeit mehr geblieben für die Familie. Das zeige, wie wichtig es auch für eine kleine Gemeinde wie Ahorntal sei, einen hauptamtlichen Bürgermeister zu küren.

Nach seinem Abgang bei der CSU – und dem von Matthias Brendel — schloss sich Wickles der CWU-Fraktion an. "Ich bin dort aber kein Mitglied." Und da von dieser Seite kein Signal kam, ihn als Bewerber für das Bürgermeisteramt aufzustellen, kam die Wahlgemeinschaft ins Spiel. Eine Gruppierung, der bereits sein Vater – der auch bei der CSU war – angehörte, "die meisten waren da auch CSU-nah". Irgendwann wurde es ruhig um die WG, daher jetzt die Neugründung.

Großvater ist politisches Vorbild

Wickles, verheiratet und Vater von zwei Jungen und einem Mädchen, kommt aus einer politischen Familie, wie er sagt. Sei großes Vorbild ist sein Großvater, der "Schneider Steffa" aus Christanz. Der saß in der Weimarer Republik im Kreistag Bayreuth und engagierte sich gegen die Nazis: "Das hat mir gezeigt, dass man seine Grundsätze nicht aufgeben darf."

Das nimmt er auch für sich in Anspruch. Und für das Ahorntal: Das dürfe seine Identität nicht verlieren – was durch die Gründung einer Verwaltungsgemeinschaft (VG) mit einer Nachbarkommune sicher der Fall wäre. Wickles ist ein erklärter VG-Gegner, "auch wenn das mittel- oder langfristig vielleicht ein Thema werden muss".

Bürgermeister soll anfangs geschont werden

Sein Hauptmotiv für die Bewerbung? "Es darf sich einfach nicht mehr wiederholen, was in den vergangenen vier Jahren passiert ist." Man habe versprochen, den neuen Bürgermeister drei Jahre lang zu schonen, "damit er sich einarbeiten kann". Doch irgendwann sei der Punkt gekommen, "wo wir reagieren mussten". Mit Blick auf Projekte, bei denen nichts vorangegangen sei "vom Radweg über die Brücke in Freiahorn bis zum Dorfgemeinschaftshaus in Körzendorf bis hin zum neuen Geschäftsstellenleiter, da mussten wir die Notbremse ziehen".

Das habe alles nicht mehr gepasst. Da gebe es auch Sachverhalte, mit denen sich eventuell die Justiz beschäftigen könnte – genauer will Wickles nicht werden.

Sein Konzept? Nun, neben dem Vollzug der Pflichtaufgaben von Rathausneubau bis Bürgerhaus Körzendorf – "ehe es noch teurer wird" – stehe vor allem der Ausbau der Infrastruktur ganz oben auf seiner Liste. Und die Digitalisierung des Ahorntals, die für manche existenzsichernd sei. Nicht zuletzt sei da "der Erhalt einer Natur, die mehr als andernorts noch frei von Eingriffen ist".

STEFAN BRAND