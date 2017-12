Der erfolgreichste und aktivste Enzian-Schütze

Schützenmeister Christian Brütting: "Jörg Schaffer ist für uns unersetzlich" - vor 1 Stunde

KIRCHENBIRKIG - Jörg Schaffer hat seinen zig Erfolgen bei der Vereinsmeisterschaft noch weitere folgen lassen: Sechs Titel heimste er ein. Es gibt kaum eine Waffe, die dem Sportleiter der Enzian-Schützen in Kirchenbirkig nicht liegt. Ohne den 33-Jährigen hätte der Verein ein großes Loch zu stopfen, nicht nur in sportlicher Hinsicht.

Jörg Schaffer ist Schütze und Sportwart bei den Enzian-Schützen Kirchenbirkig. Ob er als Aktiver oder Funktionär wichtiger ist für den Verein, kann der Schützenmeister nicht sagen — und meint es als großes Kompliment. © Enzian-Schützen



Jörg Schaffer ist Schütze und Sportwart bei den Enzian-Schützen Kirchenbirkig. Ob er als Aktiver oder Funktionär wichtiger ist für den Verein, kann der Schützenmeister nicht sagen — und meint es als großes Kompliment. Foto: Enzian-Schützen



13-facher Vereinsmeister, 19-facher Gaumeister, Bezirksmeister, Stadtkönig KK Sportpistole sowie zwei Silber- und eine Bronzemedaille bei den bayerischen Meisterschaften. Das sind beachtlich viele Titel für eine bis dato 21 Jahre laufende Karriere. Doch die Liste, in welchen Disziplinen Jörg Schaffer jeweils der Beste war, ist noch beachtlicher. Sie verdeutlicht die Vielfalt dieses Multi-Schützen: Luftpistole, Unterhebel A, Unterhebel B, Unterhebel, sowie Deutsches und Bayerisches Ordonanz-Gewehr.

Es geht auch kürzer: Der Bogen ist die einzige Waffe, die zwar bei den Enzian-Schützen in Gebrauch ist, mit der Jörg Schaffer aber nicht schießt. "Sonst gefällt mir vielleicht auch diese Disziplin. Und dann fange ich auch noch damit an", begründet er.

Nein, beim Gedanken an dieses Szenario kann Schützenmeister Christian Brütting nur mit dem Kopf schütteln. Er würde es Schaffer schon zutrauen, dass er auch bei den Bogenschützen Freude und Freunde findet, aber dann würde er womöglich an anderer Stelle im Verein fehlen. "Jörg Schaffer ist unersetzlich für uns. Er ist unser aktivster Schütze. Ich kann aber nicht sagen, ob der Jörg als Sportler oder als Funktionär für uns wichtiger ist", sagt Brütting und meint es als großes Kompliment.

Es hat Tradition, dass die Schaffers bei den Enzian-Schützen aktiv sind, sowohl im Wettkampfbetrieb als auch in der Vereinsarbeit. Der Onkel war bei den Schützen, sein Vater quasi Vor-Vor-Vorgänger als Sportleiter. "Die Schützen waren immer präsent bei uns. Ich wurde da hineingeboren", sagt Schaffer. Also wurde er als Zwölfjähriger ebenfalls Aktiver des Schützenvereins "Enzian". Er fand ein Hobby, dass er auch 21 Jahre später weiterempfehlen kann: "Man muss ruhig stehen und sich konzentrieren. Das ist ein sehr guter Ausgleich." Gerade, wenn man wie er körperlich hart arbeiten muss. Schaffer ist beim Forstbetrieb Pegnitz angestellt, da steht man eher selten ruhig. "Haus, Hof, Holz", beschreibt er seinen Alltag.

Trotzdem findet er noch Zeit und Kraft, eine tragende Säule des Vereins zu sein. Drei bis fünf Mal ist Schaffer pro Woche für die Schützen im Einsatz, als Aktiver im Einzel- und Teamwettkampf, aber auch als Sportwart der scharfen Feuerwaffen, was in etwa mit einem Spartenleiter zu vergleichen ist. Wobei die Schützen mit Waffen dieser Gattung in Kirchenbirkig kaum in Erscheinung treten: Sie müssen fürs Training zum SV Waidach ausweichen, weil es dort die entsprechende Anlage gibt. Die gesetzlichen Vorschriften sind streng: "Diese Waffen dürfen nur zum Schießstand und zum Büchsenmacher befördert werden", weiß Schaffer. Einfach mal seine Ordonanz-Gewehre ins Enzian-Schützenheim mitnehmen — das geht nicht.

Unter den Besten Bayerns

Am Abzug dieser scharfen Feuerwaffen gehört Schaffer zu den Besten im Freistaat. Elf Mal nahm er an einer bayerischen Meisterschaft teil, sechs Mal kam er unter die ersten Zehn. Das gelang sonst noch keinem Enzian-Schützen. Zwei Mal war er bei der deutschen Meisterschaft dabei. Die Platzierung ist nicht erwähnenswert. "Ich war da lediglich dabei, für mehr hat es nicht gereicht", sagt Schaffer.

Deshalb empfindet er die wiederholte Teilnahme an der "Deutschen" nicht als besonderen Erfolg. Es ist auch nicht sein Ziel, ein noch erfolgreicherer Einzelschütze zu sein. "Ich will mit den Luftpistolenschützen in die Mittelfrankenliga aufsteigen." Dort schoss der 169 Mitglieder starke Verein, bevor er abstieg. Übrigens sind 24 Schützen unter 18 Jahre alt, Nachwuchssorgen und Mitgliederschwund kennen sie in Kirchenbirkig nicht.

Den Verein würden die Enzian-Schützen auch gerne nach außen zeigen. Schützenmeister Brütting: "Beim Schießen kann man auch zuschauen und mitfiebern, es ist sehr spannend."

Am Freitag, 15. Dezember, empfängt die erste Luftgewehrmannschaft ab 20 Uhr die SGi Frimmersdorf. Zuschauer erwünscht.

MARCEL STAUDT