Der erste Tanz wirkte für ein Leben lang

Anna-Elisabeth und Karl Daut aus Pegnitz haben ihr diamantenes Ehejubiläum gefeiert - 27.01.2017 17:58 Uhr

PEGNITZ - Karl und Anna-Elisabeth Daut aus Pegnitz haben ihre Diamantene Hochzeit gefeiert.

Tochter Rosalinde Dutz (li.), Enkel Alexander (Mi.) und Bürgermeister Uwe Raab (re.) gratulierten Anna-Elisabeth und Karl Daut zum Ehejubiläum. © F.: Klaus Trenz



Zum 60. Ehejahr der Dauts gratulierten unter anderem Tochter Rosalinde Dutz, Enkel Alexander und Bürgermeister Uwe Raab, der mit dem Jubelpaar „alte Bengatza G’schichtla“ Revue passieren ließ.

Karl Daut (83) wurde in Wohnsgehaig geboren. Er absolvierte eine Lehre zum Hof- und Wagenschmied. Mitte der 60er Jahre ging er auf die Meisterschule und machte sich 1967 mit seinem eigenen Schlosserbetrieb selbstständig. Anna-Elisabeth Daut war für die Büroarbeiten zuständig. Er übergab später die Schlosserei seinem Sohn Alfred, der aber in jungen Jahren 1967 starb. Karl Daut übernahm den Metallbaubetrieb wieder. Enkel Alexander konnte nach seiner Ausbildung und der Meisterschule den Betrieb in der Mühlbachstraße in Pegnitz vor rund zehn Jahren übernehmen. Die Jubelbraut wurde bei Marienbad im Egerland geboren. Ihren Mann Karl lernte sie beim Tanzen im Saal des Gasthofs Grüner Baum in Neudorf kennen.

