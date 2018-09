"Der Lerneffekt einer solchen Übung ist immens"

Jugendgruppe der Feuerwehr Michelfeld im 24-Stunden-Einsatz mit simulierten Ernstfällen — 16 Aktive — Auch technische Hilfeleistung - vor 0 Minuten

MICHELFELD - Retten, löschen, bergen, schützen – 24 Stunden lang haben sich die Aktiven der Jugendgruppe der Feuerwehr Michelfeld am Wochenende mit diesen Aufgabenstellungen beschäftigt. 24 Stunden, die der Vorbereitung auf künftige Einsätze, aber auch der Kameradschaft dienten.

Abwechslungsreich, aber auch anstrengend war die 24-Stunden-Übung der Jugendgruppe der FW Michelfeld. Am Samstagnachmittag wurde im Gerätehaus unter den wachsamen Augen von Jugendwart Stefan Neukam das Anlegen von Verbänden geübt. © Brigitte Grüner



"Wir haben die Jugendlichen gefragt, ob sie in diesem Jahr wieder eine 24-Stunden-Übung machen möchten, und sie waren mehrheitlich dafür", so Jugendwart Stefan Neukam. Insgesamt 16 Zwölf- bis 18-Jährige sind bei der Ortswehr. Neun von ihnen waren von Samstag 10 Uhr bis Sonntag 10 Uhr mit Eifer dabei. "Einige sind noch im Urlaub", erklärte Neukam. Er konnte die Betreuung der Jugendlichen nicht alleine stemmen, sondern wurde von Kommandant Andreas von der Grün und weiteren Kameraden unterstützt.

Eine kurze Besprechung und Einweisung ist vor jedem Einsatz nötig (Bild). Die Jugendlichen übten am Wochenende an sechs Objekten sowohl Brandbekämpfung als auch technische Hilfeleistung.



Einen großen Anteil am Gelingen hatten auch die Frauen, die sich um die Bewirtung der Aktiven kümmerten. Gegessen und geschlafen wurde bei der Einsatzübung nämlich gemeinsam im Gerätehaus.

Wenn ein lauter Gong ertönte und eine Durchsage kam, fuhren die erwachsenen Aktiven mit den Jugendlichen – darunter auch ein junger Mann aus Afghanistan, der erst seit einigen Monaten aktives Mitglied der Wehr ist – zum Einsatz.

Sechs "Ernstfälle" waren vorbereitet worden: Eine Brandmeldealarm, ein Flächenbrand, ein Verkehrsunfall, eine Vermisstensuche mit Wärmebildkamera, ein Wohnungsbrand mit Personenrettung und ein Autobrand.

Das Löschen eines PKW-Brandes mit Schaum stand am Sonntag auf dem Übungsprogramm. © Brigitte Grüner



"Ein bisschen angespannt sind die Jugendlichen schon, wenn es los geht", sagte der Kommandant. Die Bedingungen waren auch sehr realistisch: Mit Blaulicht und Martinshorn wurde ausgerückt. Und auch die Einsätze waren nicht nur theoretischer Natur. Beim Flächenbrand an der Straße zum Bahnhof hatten zwei ältere Kameraden mit einen Holzstoß und Strohballen gezündelt, damit die Jugendlichen mit Rauch und Flammen konfrontiert waren.

Beim angenommenen Verkehrsunfall war auch das BRK mit einem Rettungswagen vor Ort, so dass die Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen erlebt werden konnte. Alle Einsätze hatte die Führung der Wehr mit der Integrierten Leitstelle abgesprochen, damit diese Bescheid wusste, wann es wo qualmen könnte und in welche Richtung die Einsatzfahrzeuge unterwegs waren. Dankbar ist die Wehr auch für das Verständnis der Anwohner.

Es werde zunehmend schwierig, junge Leute für ein Engagement in der Feuerwehr zu begeistern, betont Stefan Neukam. Andere Vereine und Freizeitaktivitäten locken ebenso. Mit 16 Jugendlichen sei die Wehr, die Zwölfjährige aus dem Ortsteil aktiv anspricht und Mundpropaganda für den Feuerwehrdienst macht, momentan zufrieden. Einmal im Jahr gebe es eine größere Aktion für die Jugend. Früher war das ein Zeltlager, im letzten und diesem Jahr gab es stattdessen die 24-Stunden-Übung. Froh sind die Verantwortlichen, dass immer Flächen und Gebäude für die Übungen zur Verfügung gestellt werden. Meist genüge eine kurze Anfrage, so Kommandant von der Grün. Von anstrengenden 24 Stunden sprach Jugendwart Neukam am Sonntag. Doch: "Der Lerneffekt ist immens. Und die Aktion schweißt auch zusammen."

Die regelmäßigen Übungen der Jugendgruppe finden einmal pro Monat statt. Die Termine sind der Homepage www.feuerwehr-michelfeld.de zu entnehmen. Interessierte sind willkommen.

BRIGITTE GRÜNER