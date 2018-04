Der Pegnitzer Michael Fucker kocht bei "Cooking Star 2018"

PEGNITZ - Der Pegnitzer Michael Fucker, der 2017 für Aufsehen sorgte, als er bei der ZDF-Küchenschlacht Zweiter wurde, ist schon wieder auf Finalkurs. Diesmal beim Wettbewerb "Cooking Star 2018".

Der Pegnitzer Michael Fucker in der Küche beim Schneiden. Beim Wettbewerb Cooking Star 2018 gewann er in Leipzig die Vorrunde. Am 21. April geht es in Berlin um den Sprung unter die besten Drei. © privat



Die Vorrunde hat er schon mal gewonnen, am 21. April geht es nun in Berlin um den Sprung unter die besten Drei. Diesmal steht kein großer Fernsehsender hinter dem Kreativkochen. Sondern "nur" das Magazin und Onlineportal "Eat smarter". Die Ansprüche sind gleichwohl hoch. Dafür sorgen schon renommierte Köche in der Jury. 120 Bewerber machten bundesweit mit bei "Cooking Star 2018". Für sie galt es erst einmal Runde Nummer eins zu überstehen. Diese ging an den neun in Deutschland ansässigen Kochschulen über die Bühne.

Michael Fucker war schon im Vorjahr dabei. Da kam der 51-Jährige aber nicht so weit wie heuer. Immerhin: Er gewann einen hochwertigen Grill. "Da war ich ganz überrascht, ebenso über die Einladung, in diesem Jahr wieder mitzumachen." Seine Vorrundenstation führte in nach Leipzig an die Kochschule "Lukullust". Und für diesen Sonntag legte er sich voll ins Zeug. Mit in Heu geräuchertem gebratenem Reh. Und ein bisschen mehr.

War der Nervositätsfaktor nach den Küchenschlacht-Erlebnissen eher gering ausgeprägt diesmal? Von wegen. Kaum geschlafen haben er und seine Frau Kornelia vor der Leipzig-Tour. Warum seine Frau? Weil die auch in Leipzig dabei war. Nicht als Chaffeuse, sondern als aktive Kochkünstlerin. Denn, so Michael Fucker: "Das kannst du nur im Team schaffen."

Weil der Kochplatz im selben Zustand verlassen werden muss, wie man ihn vorgefunden hat - "also tipptopp sauber, das schaffst du alleine nicht". Zumal ja für alle Kandidaten nur eine Stunde für Zubereitung und Aufräumen zur Verfügung stand.

Was es nicht leichter machte für die Fuckers: Sie waren nach dem Auslosungsverfahren die letzten, die an diesem Tag an den Induktionsherd mussten. Und bekamen daher hautnah mit, was die Mitbewerber so alles auf den Teller zauberten. Michael Fucker selbst sah rasch seine kulinarischen Felle davon schwimmen, sagte sich: "Da können wir doch gleich einpacken und wieder heimfahren."

Die Nervosität stieg weiter und weiter. "Schon der erste Teller sah aus wie gemalt." Und nach dem zweiten sah er gar kein Land mehr. Und seine Kornelia? "Die war die Ruhe selbst." Während er sich seine Fingernägel abkaute und außer Espresso nichts runter bekam, unterhielt sie sich mit allen möglichen Leuten.

Dann waren die Pegnitzer an der Reihe. Herr Fucker kümmerte sich um die Hauptkomponenten Rehlende und Johannisbeersoße, Frau Fucker bereitete Pastinaken, Rote Bete und Röstis zu. "Eine Stunde kann verdammt kurz sein", so der 51-Jährige. Am Ende "alles gut": Gemüse ist fertig, Sauce ist fertig, Fleisch im Ofen. "Wobei ich den Ofen leider um fünf Grad zu hoch eingestellt hatte." Es war daher nicht ganz so rosa, wie er wollte. Doch es war rosa genug. Und überhaupt passte alles – Platz eins!

Gericht wird verfeinert

Jetzt geht es also nach Berlin, ins Olympiastadion. Auch dort ist eine Kochschule ansässig. Das ist dann das Halbfinale, für das Fucker vorher in Leipzig noch einmal "gecoacht" wird vom dortigen Küchenchef. Ist das Gericht in Berlin dasselbe wie in Leipzig. Nur eben weiter verfeinert: "Ich erfahre da, wie man das eine oder andere noch einen Hauch besser machen kann."

Was er jetzt schon weiß: Er muss nicht mehr die halbe Küche mitnehmen wie nach Leipzig. "Wir wussten ja nicht, was da so alles an Gerätschaften vorhanden ist mit Blick auf Messer, Hobel oder Schüsseln." jetzt weiß er: Das Ganze ist sehr gut bestückt. Was er auch weiß: Nur frische Produkte zählen. Sein Reh stammt aus Bischofsgrün, das Heu und die Pastinaken vom Weidehof aus Prüllsbirkig - "das ist regional und von erstklassiger Qualität, so muss es sein".

Garniert wird all das von selbst gemachten Details: Heusalz, Kiefernfichtensalz. Das kam schon in Leipzig sehr gut an. Wo man ihm sagte, dass er prädestiniert sei für das Finale der besten Drei im Salzkammergut. "Aber jetzt schauen wir erst mal, wie das wird in der Hauptstadt", so Fucker, der im Service des Landhotels Schuster in Bernheck arbeitet und schon wieder ein wenig nervös wirkt. Aber auch sagt: "Natürlich will ich weiterkommen, aber der Spaß steht im Vordergrund." Aller Nervosität zum Trotz. . .

