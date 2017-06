Der schwierige Weg des Betzensteiner Kreuzes an die Turmspitze

BETZENSTEIN - Gut Ding will Weile haben: Bei der Sanierung des Kirchturms ist für die evangelische Kirchengemeinde die nächste Etappe geschafft. Das große goldene Kreuz wurde am Donnerstagvormittag auf dem Kirchturm montiert. Eine Rolle mit Dokumenten wurde bei dieser Gelegenheit in der Turmkapsel versenkt.

In dieser Kupferrolle befinden sich Dokumente wie die Jahreslosung, Gemeindebriefe und Artikel zur Kirchen- und Glockengeschichte. Enthalten sind auch Münzen und eine Lutherfigur. © Brigitte Grüner



Das ist ein traditioneller Brauch beim Bau oder der Sanierung von Burg-, Schloss oder Kirchtürmen. Wegen ihrer relativen Unzugänglichkeit gelten Turmkugeln als sichere Aufbewahrungsorte für historische Zeugnisse wie Zeitungen, Dokumente oder Münzen, die man der Nachwelt hinterlassen möchte. Auf dem Kirchturm in Betzenstein befindet sich eine etwa 80 Zentimeter hohe Turmkapsel mit rund 70 Zentimetern Durchmesser. Hier wurde eine Rolle versenkt, in der folgende Dokumente enthalten sind: Ein Bericht über die Sanierungsarbeiten, ein Schriftstück zu einer früheren Sanierung 1970, Abhandlungen über die Geschichte der Kirche und der Glocken, zwei Gemeindebriefe, Zeitungsartikel zum Thema Turmsanierung, die Jahreslosung, ein Foto des Kirchenvorstands, die derzeitigen Münzen und eine Playmobil-Figur Martin Luthers.

Tatkräftig angepackt

Gut verpackt trat das neu vergoldete Kreuz den Weg an die Turmspitze an: Über Aufzug, Leitern, Flaschenzug und mit Muskelkraft transportierten die Handwerker das kostbare Stück. © Brigitte Grüner



Für Pfarrer Ulrich Böhm, der im Krankenstand ist, kam Christoph Weißmann aus Plech mit Carmen Kreuzer und Werner Schmidt vom Glockenturm-Ausschuss auf die Baustelle in luftiger Höhe. Weißmann und Schmidt packten auch gleich mit an und hievten die Turmkapsel auf das höher gelegene Gerüst, wo die Kupferrolle eingelegt wurde. Turmkugel und Kreuz finden Halt an einem vier Meter langen Edelstahlmast. Der ist in der Kirchturmspitze mit dem sogenannten Kaiserstiel verbunden, so Bauleiter Stefan Herzing. Der Kaiserstiel, der auch Helmstange genannt wird, ist ein sieben Meter langer hölzerner Mast, der als oberstes Bauteil mit dem Dachstuhl des Kirchturms verbunden ist.

Der Montage des Turmkreuzes ging eine Reihe vorbereitender Arbeiten voraus. Zunächst wurde die Kupferrolle mit den Dokumenten fest verlötet. Danach mussten die auf den Edelstahlmast gesteckte Turmkugel hochgehoben und die Kupferrolle im "dicken Bauch" versenkt werden.

Pfarrer Christoph Weißmann (links) und Werner Schmidt legen mit Hand an: Die Kupferrolle wurde in der Turmkapsel, die rund 70 Zentimeter durchmisst, versenkt. © Brigitte Grüner



Nach dem Wiederaufsetzen wurde auf der Kapsel ein kleines Kupferrohr montiert, das als Fuß für das Kreuz dient. Das Turmkreuz selbst war in Kunststoffhüllen und Wolldecke gut verpackt angeliefert worden und wurde über Aufzug, Gerüst und zuletzt einen Flaschenzug auf den obersten Gerüstboden transportiert. Der Fuß des Turmkreuzes umschließt den Edelstahlmast, an dem das frisch vergoldete Kreuz mit großen Schrauben zusätzlich befestigt wurde.

Pfarrer Weißmann dankte für die bislang unfallfreie Bauzeit, betete mit den Handwerkern und Kirchenvorständen das Vaterunser und erbat den Segen.

Das Turmkreuz ist zwar nun wieder an seinem Platz, doch gut sehen können es die Betzensteiner noch nicht. In den nächsten Tagen wird noch eine Blitzschutzanlage auf dem Turm installiert. Danach kann das Gerüst zumindest teilweise abgebaut werden.

Das Turmkreuz glänzt wieder dank einer neuen Vergoldung. Im Bild (von links) Bauleiter Stefan Herzing, Pfarrer Christoph Weißmann sowie Carmen Kreuzer und Werner Schmidt vom Glockenturm-Ausschuss. © Brigitte Grüner



Die Glockenstube muss weiterhin per Gerüst erreichbar sein, da die Zimmerer über diesen Weg in den Turm kommen, wo sie noch mit Sanierungsarbeiten an der Tragwerkskonstruktion beschäftigt sind. Etwa ein Fünftel des Gerüsts wird mittelfristig verschwinden, so der Bauleiter. Dann endlich können die Bürger die mit dunkelgrauem Schiefer neu gedeckte Turmhaube und das goldglänzende Turmkreuz bewundern.

BRIGITTE GRÜNER Lokalredaktion Auerbach