In halbjähriger "Drecksarbeit" haben Ehrenamtliche rund um den "Kleinen Historischen Kreis" in Pegnitz das Karstwunder Wasserberg von über 90 Kubikmeter Schlamm befreit und ihn so für das kühle Nass wieder durchgängig gemacht. Wertvolle Dienste leistete dabei ein Saugrüsselfahrzeug der Firma Veolia. Bürgermeister Uwe Raab lobte das Engagement, das vom Wasserwirtschaftsamt und vom Geozentrum Nordbayern fachlich begleitet wurde, als ersten Meilenstein im Bemühen, Pegnitz als "Stadt am Wasser" wieder erlebbar zu machen.