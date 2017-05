Dichte Rauchwolken über Bayreuth: Am Donnerstagnachmittag hat ein Brand in der Diskothek "Rosenau" einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bis in die Morgenstunden kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen an. Gegen 4.30 Uhr hob die Stadt den Katastrophenalarm auf. Das Feuer war wahrscheinlich durch pyrotechnische Arbeiten ausgelöst worden. Die vor allem bei Studenten beliebte Disco wurde komplett zerstört.