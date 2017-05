"Der Teufel hat mich geschickt"

42-Jähriger wegen Diebstahls eines Notebooks vor Gericht - vor 36 Minuten

BAYREUTH - Am Donnerstag stand ein 42-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis wegen Diebstahls vor dem Amtsgericht. Er hatte ein Notebook im Wert von 300 Euro aus einem Bayreuther Elektronikmarkt gestohlen.

Richter Stefan Käsbohrer fragte, warum der Angeklagte das Notebook geklaut hatte. "Ich verstehe es selbst nicht. Der Teufel hat mich geschickt", antwortete der Angeklagte. Er konnte es dem Richter nicht erklären, bestritt die Tat aber auch nicht. Der Beschuldigte hatte an dem Tag einen Termin beim Arbeitsamt. Weil er zu früh war, ging er in den Markt. Nach seinem Termin kehrte er zurück in das Elektronikgeschäft und klaute das Gerät. Der in Sibirien geborene Mann wollte das Notebook für sich und es nicht weiterverkaufen. Als Zeuge sagte der Detektiv aus, der den Ladendieb entdeckte. Er überwachte das Geschäft über Monitore. Der Angeklagte fiel ihm auf.

Er habe ins Regal gegriffen und die Verpackung des Notebooks geöffnet. Danach sei der Mann aus dem Geschäft gegangen und aß etwas bei einem Imbiss. Nach dem Essen ging der Mann zielstrebig zurück zum ausgepackten Teil und steckte es ein. "Dann habe ich ihn aufgehalten", erklärte der Detektiv. Aufgrund dieser Aussagen sah die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt als erwiesen an. Sie forderte eine Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und eine Geldauflage von 400 Euro, denn der Angeklagte war zwar geständig, aber einschlägig vorbestraft. Richter Stefan Käsbohrer verurteilte den 42-Jährigen zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldauflage von 400 Euro, die der Verurteilte auch mit gemeinnütziger Arbeit abarbeiten kann.