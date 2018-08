Der Tiefe Brunnen putzt sich heraus

Zimmereiarbeiten sind fast abgeschlossen — Sanierung für 175.000 Euro

BETZENSTEIN - Die Sanierung am Tiefen Brunnen in Betzenstein ist weit fortgeschritten. Die heimische Zimmerei Ulrich Strauß ist mit den Arbeiten am Fachwerk und Dach gut vorangekommen. Die Architektin und Betzensteiner Stadträtin Simone Bauenschmidt (FW) vom Büro Irmgard Belz aus Kühlenfels, das sich auf Denkmalpflege spezialisiert hat, rechnet mit einem baldigen Abschluss der Zimmereiarbeiten.

Durch Wasserschäden und Holzschädlinge waren die massiven Balken des Fachwerks massiv geschädigt. © Klaus Trenz



BETZENSTEIN — Dann geht es an die Wiederherstellung der sogenannten Gefache, also den Raum zwischen den jahrhundertealten Holzbalken und die Sanierung der gusseisernen Brunnenfördertechnik. Die Hölzer des Fachwerks waren massiv geschädigt, erklärt Bauenschmidt. Schuld an dem desolaten Zustand seien Wasserschäden, aber auch Holzschädlinge.

Massive Bauweise

Rund ein Drittel der Balken musste von den Zimmermännern erneuert werden, "obwohl Strauß drei Mal überlegt, ob er am alten Holz herum schneidet", so Bauenschmidt. Einmal mehr zeigte sich, dass die Betzensteiner in früherer Zeit sehr massiv gebaut haben, wovon die großen Holzquerschnitte zeugten. "Die Betzensteiner haben das schon immer gerne gehabt". Generell habe man "versucht, so viel alte Substanz zu erhalten, wie möglich". Eine Überraschung sei das Dach gewesen, das erstaunlich gut erhalten sei. Nur rund zehn Prozent der Dachkonstruktion hätte erneuert werden müssen.

Der Natursteinsockel, also die Grundmauern, ist bereits verpresst worden. Er wird so bleiben wie er ist, während das Gefache, das bis auf etwa Schulterhöhe reicht, wieder verputzt wird. Hier zeigte sich die zweite Überraschung, denn es handelt sich um das Originalgefache, was bei der Voruntersuchung des Baudenkmals nicht entdeckt worden war. Zusätzlich muss auch viel Mauerwerk aus Natursteinen an Wand und Boden und am Brunnenschacht aufwendig saniert werden.

Zu den weiteren Arbeiten gehören neue elektrische Leitungen und eine neue Beleuchtung, die mit energiesparenden Leuchtmitteln funktioniert. Zudem soll die Grundwassermessstelle, die sich im Brunnen befindet, aufgerüstet werden, dass sie ihre Daten digital übertragen kann. Am Denkmal soll ferner ein Sender für öffentliches W-Lan (Internet) installiert werden, aber so, dass es kaum auffällt.

Die wuchtige Fördertechnik des Tiefen Brunnens in Betzenstein, die aus großen Zahnrädern, Wellen, Hebeln und Ketten besteht muss saniert werden. © Klaus Trenz



Letztendlich muss auch die wuchtige Fördertechnik des Brunnens, die aus großen Zahnrädern, Wellen, Hebeln und Ketten besteht, saniert werden. Die Konstruktion soll etwas angehoben, dann mit Trockeneis abgestrahlt und gestrichen werden. Mit der Dacheindeckung wird die Sanierung abgeschlossen, was voraussichtlich Ende Oktober der Fall sein soll.

Mit 90-prozentiger Förderung

Rund 175 000 Euro – so lautet die jüngste Schätzung vom Februar dieses Jahres – wird die Sanierung kosten. "Wir hoffen, dass wir das halten können", sagt Bauenschmidt. Insgesamt erwartet die Stadt Betzenstein eine Förderung der Gesamtkosten in Höhe von 90 Prozent. Der Löwenanteil kommt vom Amt für ländliche Entwicklung (Dorferneuerung). Zudem wird der Entschädigungsfond Denkmalpflege sich an den Kosten beteiligen. Bei der Stadt Betzenstein verbleibt ein Eigenanteil von zehn Prozent, aktuell also von 17 500 Euro.

Technische Meisterleistung

Der Tiefe Brunnen gilt als technische Meisterleistung und ist einer der tiefsten gemauerten Brunnen in Deutschland. Binnen sechs Jahren, von 1543 bis 49, wurde unter großen Anstrengungen ein 92 Meter tiefer Schacht ausgehoben und dann mit massiven, maßgefertigten Sandsteinquadern gesichert. Zum Schutz wurde 1563 das Brunnenhaus gebaut. Das ehemals hölzerne Schöpfwerk ersetzte später eine Konstruktion aus Eisen.

Zwei starke Männer benötigten rund 15 Minuten, um einen vollen Eimer Wasser heraufzubefördern. Bis November 1902 war der Tiefe Brunnen die einzige Trinkwasserversorgung für Betzenstein und Umgebung. Brunnen und Brunnenhaus sind vollständig erhalten. Er führt heute noch Wasser in Trinkwasserqualität.

