Der Unterschied zwischen Leben und Tod

Gaffer behindern die Einsatzkräfte, bei denen am Unfallort oft jede Sekunde zählt — Polizei begrüßt Straf-Regelung - vor 1 Stunde

Gaffer an Unfallstellen müssen künftig mit einer Freiheitsstrafe oder mit einer Geldbuße rechnen, wenn sie Rettungskräfte behindern. Wir sprachen darüber mit Peter Müller von der Pressestelle des Polizeipräsidums Oberfranken.

Peter Müller gibt Auskünfte zu Gaffer-Vorfällen. © Polizei Oberfranken



Herr Müller, das Gaffen bei Unfällen wird unter Strafe gestellt. Gehen Sie davon aus, dass damit die Schaulustigen abgehalten werden?

Peter Müller: Die Oberfränkische Polizei begrüßt die Schaffung des neuen Straftatbestandes für Gaffer an Unfallstellen ausdrücklich. Nach dieser neuen Vorschrift können dann Schaulustige, die Helfer behindern, mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mit Geldstraße belegt werden. Wir erhoffen uns dadurch auf jeden Fall eine gewisse Signalwirkung und werden, insofern es die Lage an der Unfallörtlichkeit zulässt, diesen Straftatbestand konsequent prüfen und gegebenenfalls zur Anzeige bringen.

Warum stören Gaffer eigentlich?

Müller: Gaffer können bei einem Unfallgeschehen, aber auch bei anderen Polizeieinsätzen, in mehrfacher Hinsicht stören. Zum einen ist es für einen schwer verletzten Menschen sicherlich eine schlimme Situation, wenn er in seinem Zustand von Schaulustigen regelrecht angeglotzt und vielleicht sogar noch gefilmt wird. Wenn Sie sich einmal selbst in diese Lage versetzen, würden Sie das sicherlich auch nicht erleben wollen. Darüber hinaus bringen Gaffer durch ihre Sensationsgier nicht nur andere, sondern auch sich selbst in Gefahr. Verkehrsteilnehmer, die bei einem Unfall plötzlich anhalten, um einen "guten Blick" auf die Situation zu erhaschen, haben durch abruptes Bremsen in der Vergangenheit immer wieder weitere Verkehrsunfälle provoziert. Der aus unserer Sicht gewichtigste Punkt betrifft aber uns als Polizei und insbesondere die Rettungskräfte. Gerade bei schweren Verkehrsunfällen zählt manchmal jede Minute, um Menschenleben zu retten. Wenn Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei auf ihrem Weg zur Unfallstelle von Gaffern behindert werden, kann das unter Umständen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Das sollten sich die Schaulustigen vor Augen führen.

Ab Sommer sollen in Bayern Sichtschutzwände bei Unfällen aufgestellt werden. Was halten Sie davon?

Müller: Unsere Hoffnung ist natürlich, dass keine unbeteiligten Schaulustigen mehr anhalten, wenn es nichts zu sehen gibt. Ziel wird also sein, die Wände möglichst schnell an den Unfallort zu bringen, um den Gaffern den Anreiz zu nehmen. Im Rahmen der Testphase wird im Bereich Oberfranken die Autobahnmeisterei Münchberg mit Sichtschutzwänden ausgerüstet. Im Bedarfsfall können die unfallaufnehmenden Polizeibeamten dann dort die mobilen Wände anfordern.

Welche Erfahrungen hat die Polizei in Oberfranken mit Gaffern bisher gemacht?

Müller: Herausragende Fälle, bei denen Gaffer die Kollegen erheblich behindert haben, sind uns glücklicherweise nicht bekannt. Dennoch machen wir auf den Autobahnen leider immer wieder die Erfahrung, dass Verkehrsteilnehmer, die an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren oder sogar stehenbleiben, um einen besseren Einblick zu bekommen oder ein Bild mit dem Smartphone zu machen. Das kann, wie schon erwähnt, vereinzelt zu weiteren Verkehrsunfällen führen, in jedem Fall bedeutet es aber massive Verkehrsbehinderungen für die nachfolgenden Fahrzeuge. Wie sich gezeigt hat, halten sich Passanten in Stadtgebieten eher auf dem Gehweg auf, der ja für Fußgänger vorgesehen ist. Einen für Fußgänger bestimmten Bereich gibt es auf der Autobahn beispielsweise gar nicht. Insofern behindern die Gaffer bei Verkehrsunfällen in Städten offenbar eher weniger.

Wie reagieren Gaffer, wenn sie aufgefordert werden, sich von der Unfallstelle zu entfernen?

Müller: Erfahrungsgemäß sind die meisten Menschen recht zugänglich und beachten auch unsere Anweisungen. Gelegentlich kommt es dennoch vor, dass die Kollegen einen Platzverweis erteilen müssen. Wir haben auch die rechtliche Möglichkeit, eine Person vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen, wenn sie dem Platzverweis nicht Folge leistet. Das ist aber wirklich die letzte Alternative, die wir zum Glück nur sehr selten anwenden müssen. Wesentlich sinnvoller ist es natürlich, wenn wir uns auf die Verkehrsunfallaufnahme konzentrieren und den Rettungskräften einen schnellen Abtransport von Verletzten ermöglichen können.

Interview: HANS-J. SCHAUER