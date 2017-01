Dialog in Pegnitz: Haus und Hof sichern

PEGNITZ - Der voll besetzte Saal im Altenstädter Schloß ließ keinen Zweifel daran, dass das Thema, zu dem Bürgermeister Uwe Raab im Rahmen des „PegnitzDialog“ eingeladen hatte, auf großes Interesse stieß. Der kriminalpolizeiliche Fachberater Rainer Peterson wies darauf hin, dass die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchsicherung anbietet und auch Vor-Ort-Besuche durchführt.

Fenster ohne spezielle Einbruchssicherung können von Dieben in kürzester Zeit aufgehebelt werden. Auch in Oberfranken steigt die Zahl der Einbrüche deutlich an. Foto: Rumpenhorst/dpa



Die meisten Einbrüche würden „wie alle Jahre ab der Uhrumstellung im Oktober für zirka sechs Wochen“ in Abwesenheit der Bewohner verübt. In der Regel, so Peterson, handele es sich um Banden von drei bis vier Einbrechern, von denen „einer draußen Schmiere steht“ und die anderen sich im Haus „bedienen“. Ziel: meist Bargeld und Schmuck, da dies leicht zu verbergen und zu transportieren sei und die häufig „reisenden, ausländischen Straftäter“ mit vor allem rumänischer und bulgarischer Herkunft damit weniger auffielen.

In 70 Prozent der Fälle findet der Einstieg über Fenster oder Terrassentüren im Erdgeschoss statt. Zu 80 Prozent werde dabei ein Schraubenzieher benutzt. „Das geht schnell, es wird drei bis viermal angehebelt, dauert rund 30 Sekunden und macht wenig Lärm“ so Peterson. Ein Fünftel der Täter versuchen, den Fenstergriff zu erreichen, indem sie das Fensterglas einschmeißen und den Griff öffnen.

Haustüren hingegen wären bei den Einbrechern aufgrund der besseren Sicherung und dem erhöhten Lärmpegel und Zeitaufwand meist weniger beliebt. Schwachstellen seien „in erster Linie ebenerdige Fenster und Terrassentüren an der Hausrückseite sowie Fenster neben der Kellertür“.

Laut bayerischer Polizeistatistik gab es 2015 exakt 7480 Einbrüche (Nordrhein-Westfalen: 55.000). In Oberfranken gab es 406 Einbrüche, was einem Anstieg um 6 Prozent entspricht. 2016 schnellte die Einbruchs-Zahl für Oberfranken auf 496 hoch. Das ergibt eine Häufigkeitszahl (HZ) von 45 Einbrüchen pro 100.000 Einwohnern und Jahr. Im Vergleich dazu lag die HZ 2015 in Bremen bei 540 und in Hamburg bei 428. Bayernweit scheiterten knapp die Hälfte der Einbrüche. „Wenn der Dieb nicht in drei Minuten drin ist, geht er wieder“, so Peterson.

Einstieg übers Fenster

Geprüfte, zertifizierte Fenster nach Din EN 1627 sind technisch eine effiziente Lösung, so der Kriminalist. Die Fenster seien nach einem Einbruchsversuch „zwar kaputt, aber zu, da das Aufhebeln verhindert wird“. Bestandsfenster könnten mit einbruchhemmenden Fensterbeschlägen und absperrbaren Fenstergriffen nachgerüstet werden. Diese müssten aber in der Stahlarmierung der Fenster fachgerecht angebracht und verankert sein. Geschlossene Rollos würden immer signalisieren, dass jemand nicht Zuhause sei.

Für Haustüren empfiehlt die Polizei mindestens eine Dreifachverriegelung, stabile Schließbleche, massive Bänder, moderne Profilzylinder mit Schutzbelag sowie Türspaltsperre. Bei neuen Türen mit Selbstverriegelung müsse nicht mehr abgeschlossen werden. Türspaltsperren seien vor allem für ältere Menschen und Frauen wirkungsvoll, um sich vor Trickbetrügern, Bettlern und Hausierern zu schützen, die sich Eintritt in die Wohnung verschaffen wollen.

Alternativ zu mechanischen Lösungen verfügen sogenannte EMA, elektronische Meldeanlagen, über einen guten Abschreckungseffekt. Gerade jüngere Leute bevorzugten diese Lösungen.

Der Fachberater empfiehlt aber mechanische Lösungen. Diese Technik kann von der Telekom über Elektronikmärkte bis hin zu Discountern bezogen werden. Die oft angebotene Technik sei jedoch „meilenweit entfernt von polizeilich empfohlenen Maßnahmen“, so Peterson, der von Billigalarmanlagen abrät.

Über normgerechte Standards informieren könne man sich beim Verband der Sachversicherer VdS tun. Wird ein Alarm aktiviert, so Peterson, flüchten praktisch jeder Einbrecher. In jedem Fall empfiehlt die Polizei eine Aufschaltung auf eine Einsatz- und Serviceleitstelle mit Verbindung zur Polizei.

Auch Kameras und Kamera-Attrappen könnten Einbrecher abschrecken. Aber „wenn es dumm läuft, schauen Sie sich am nächsten Tag den Einbruch auf Video an, wenn Sie keinen ausreichenden mechanischen Einbruchschutz angebracht haben.“

Eine echte Hilfe: gute Nachbarschaftspflege und Aufmerksamkeit für verdächtige Personen. Häufig würden Wohnobjekte am Vormittag von Bettlern ausgespäht und der Einbruch finde noch am selben Abend oder tags darauf statt. In den Sommermonaten liegt die Haupteinbruchszeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr. Auch die Beleuchtung spiele beim Einbruchschutz eine wichtige Rolle. Mit Zeitschaltuhr ab der Dämmerung bis gegen 22 Uhr könne mit ausreichend Licht Anwesenheit signalisiert werden. Zum Schutz von Autos und Zweirädern wird empfohlen, Garagen und Fahrzeuge stets abzuschließen.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollen Zeugen und Hausbewohner die Notrufnummer 110 zu wählen.

Weitere Infos zur Einbruchssicherung bei der Kripo unter Telefonnummer (0921) 5 06 25 00 oder im Web unter www.polizei.bayern.de oder www.k-einbruch.de

