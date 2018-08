Die Auerbacher steigen aufs E-Bike um

Trend zum Elektrorad hält an — Anteil der Älteren bei Fahrradunfällen liegt über dem Durchschnitt - vor 53 Minuten

AUERBACH - Das normale Fahrrad als Fortbewegungsmittel ist im Straßenverkehr und auf den Radwegen viel seltener als früher zu sehen. Dafür bestimmen immer mehr E-Bikes das Geschehen.

Der Trend zu E-Bikes ist nicht mehr aufzuhalten. Unser Foto entstand im Auerbacher Fahrradladen Radau, wo die Nachfrage nach Elektrorädern seit Jahren zunimmt. © Sabine Rühl



Eine Nachfrage im Fahrradladen Radau in Auerbach bestätigt, dass sich Erwachsene zunehmend E-Bikes anschaffen. Stefan Westermayer: "Im nächsten Jahr kommen sogar E-Bikes für achtjährige Kinder auf den Markt. Der Trend ist nicht mehr aufzuhalten und ein Teil unserer Mobilität."

Es gebe immer mehr Senioren-Radgruppen, die sich zu Touren von 70 bis 80 Kilometern treffen. Mit dem normalen Fahrrad wären diese Strecken nicht zu schaffen. Verlangt werden viele Pedelecs mit 25 km/h. "Wir raten in diesem Zusammenhang immer zum Fahren mit Helm und Handschuhen. Bei Stürzen stützt man sich meist mit den Händen ab."

Beim Thema Kinder und E-Bikes ist sich Westermayer sicher, dass Kinder oft schneller als Erwachsene die Handhabung können. "Wer ein Handy laden kann, hat hier auch kein Problem. Man braucht ja nur den Ladegurt in die Ladebuchse stecken, und der Rest erfolgt automatisch."

E-Bikes mit ausgereifter Technik gebe es in einer Preisspanne von 2000 Euro bis 6000 Euro. Die Reichweite liege im Schnitt bei 100 Kilometern. Eine höhere Reichweite hänge auch vom Untergrund, der Topografie und dem Gewicht ab.

Die Pedelecs mit 45 km/h sind im Radau-Laden nicht zu haben. Diese werden wie Krafträder gehandhabt, sind versicherungspflichtig und brauchen ein Nummernschild wie Mopeds. Westermayer: "Im Jahr 2006 haben wir gerademal zwei E-Bikes verkauft. Heute liegt der Anteil der E-Bikes bei über 50 Prozent."

55 Todesfälle in Bayern

In der jüngsten Hauptversammlung der Gebietsverkehrswacht Auerbach nannte der Vorsitzende Martin Kozik Zahlen, wonach sich im Jahr 2017 von Januar bis September 43.000 Unfälle mit Personenschäden und 55 Todesfällen bei Radfahrern in Bayern ereigneten. Der Anteil von Älteren bei den Unfällen wäre dabei überdurchschnittlich hoch. Die Unfälle würden auf dem Kontrollverlust bei Stürzen basieren.

Bernhard Ziegler, Polizeihauptkommissar, Verkehrserzieher und Mitarbeiter Verkehr bei der Polizei in Auerbach, betonte auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten, dass Fahrradstürze, wenn die Polizei davon Kenntnis erlangt, als Verkehrsunfall behandelt werden.

Werde dabei jemand verletzt, müsse unter Umständen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden. Solche Fälle werden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Radunfälle seien nichts Außergewöhnliches, so der Polizeibeamte. Aktuelle Zahlen könne er nicht nennen, so Ziegler. Aber es seien schon etliche Fahrradunfälle aufgelaufen. Für Mountainbikes sind, wie für alle Fahrräder, unter anderem Rückstrahler sowie Beleuchtung vorn und hinten Pflicht, wenn sie im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden.

Stecklichter erlaubt

Bei einer Ausstattung mit Dynamo stünde der Benutzer bei stehendem Bike im Dunkeln. Mittlerweile seien jedoch batteriebetriebene Stecklichter erlaubt, die auch im Stand gute Sichtbarkeit gewährleisten, erklärte Ziegler. Die Fahrradausbildung an den Schulen laufe Ende September wieder an. Zusammen mit dem Verkehrserzieher aus Sulzbach-Rosenberg werden Grundschulen im Dienstbereich der Polizeiinspektionen Auerbach und Sulzbach-Rosenberg betreut. An zwölf Schulen wird dies dann praktiziert.

Wie ein verkehrssicheres Fahrrad ausgerüstet sein muss, ist Teil der Ausbildung. In diesem Zusammenhang werden die Kinder auf eventuelle Mängel an den Fahrrädern angesprochen. Sie werden dann gezielt aufgefordert, die Räder verkehrssicher richten zu lassen. Die Eltern sollten sich dann darum kümmern.

SABINE RÜHL