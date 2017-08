Die Betten und Matratzen sind verschlissen

Die Hilfsorganisation "Lasst uns gehen" kehrte aus der Ukraine zurück — Krankenhaus in schlimmen Zustand - vor 41 Minuten

POTTENSTEIN - Die Hilfsorganisation "Lasst uns gehen" mit Sitz in Heiligenstadt startete mit vier Mann wieder einen Transport mit Hilfsgütern in die Ukraine. Diese stammten zu einem wesentlichen Teil aus dem Raum Pegnitz/Pottenstein. Und lösten vor Ort große Dankbarkeit aus.

Das Krankenhaus befindet sich in einem schlechten Zustand: „Der Putz bröckelt ab, die Betten sind verrottet“. Der OP-Saal (Bild) ist kärglich ausgerüstet. © Hilfsorganisation



Hans Herlitz aus Kirchenbirkig, Dietmar Scholz aus Wimmelbach (er kommt ursprünglich aus Weidenhüll bei Pottenstein), Otto Audenrith und Friedrich Dorsch aus Heiligenstadt machten sich mit zwei vollgepackten Fahrzeugen auf den Weg.

Geladen hatten sie Schulmöbel, Rollstühle, Rollatoren und Gehhilfen, Verbandsmaterial und Hygieneartikel, außerdem viele Pakete mit Kinder- und Erwachsenenbekleidung, Spiel- und Haushaltswaren sowie Matratzen, dazu Spenden von zahlreichen Privatpersonen. Nachdem die vielen Genehmigungen, Fracht- und Zollpapiere angefordert und abgeklärt waren, konnte endlich gestartet werden.

Erste Anlaufstation war eine kleine arme Kirchengemeinde in Ost-Ungarn. Dort wurden einige Pakete übergeben und übernachtet. Bei großer Hitze ging es anschließend Richtung Ukraine. An der ungarischen Grenze angekommen, war die Gruppe überrascht, als dort ein deutscher Polizist im Namen der EU Dienst verrichtete. Die Grenzabfertigung dauerte etwa sechs Stunden. Auf ukrainischer Seite unterstützte ein Übersetzer aus der Ukraine bei der Abfertigung, "sonst hätte es sicherlich noch einiges länger gedauert".

Junge Waisen werden betreut

Die Nacht verbrachte das Team im Nehemia-Zentrum Uzhgorod. Die Organisatoren betreiben jetzt zwei Kindergärten, eine kleine Pension und ein Ausbildungszentrum. In dem Haus wohnen auch einige Flüchtlings- und Waisenkinder, die dort laut Dorsch gut betreut und geschult werden. Außerdem sind einige jugendliche Waisen angestellt und werden ausgebildet, weil sie nirgends eine Arbeitsstelle bekamen.

Nachdem der Übersetzer am nächsten Tag den Zoll erledigt hatte, konnten die Fahrzeuge zu einem Lager außerhalb von Uzhgorod gebracht werden, wo unter Aufsicht einer Zollbeamtin mit dem Entladen begonnen wurde. Diese Tätigkeit verrichteten 20 Jugendliche. "Sie waren mit großen Eifer dabei", so Dorsch.

Diese Jugendlichen, die alle über 18 Jahre sind und deshalb auch nicht mehr in Waisenhäuser leben können, sind in einem Wohnheim untergebracht. "Sie werden von unserem Übersetzer Slavik und einem Pastor vorbildlich betreut und beschäftigt." Zum Unterhalt trägt die deutsche Organisation "Jugend einer Mission" bei. Die Einrichtung selbst betreibt eine Schweinezucht und hat einen Garten, wo Gemüse und Obst angebaut werden, um die Unterhaltskosten gering zu halten.

Am nächsten Tag machte sich die Gruppe zusammen mit Tanya, der Leiterin des Nehemia-Zentrums, auf in das 50 Kilometer entfernte Krankenhaus, für das Utensilien aus Heiligenstadt bestimmt waren. "Auf dem Weg dahin konnte man wieder feststellen, wo es überall mangelt", so Dorsch: Zum einen am Straßenbau. "Hier ist seit Jahren nichts mehr investiert worden. Während der Fahrt konnte man auch sehen, dass viele Häuserblocks und auch öffentliche Gebäude in einem maroden Zustand sind."

Dem Mädchen mit Brille wird der Verein eine Augen-Operation finanzieren. In der Mitte Otto Audenrith und rechts Friedrich Dorsch. © Hilfsorganisation



Am Krankenhaus angekommen, konnte man auch schon von außen den schlechten Bauzustand feststellen: "Der Putz bröckelt ab, die Fenster sind alt, dazu kaputte Treppen." Das setzte sich bei der Inneneinrichtung fort: uralte verrottete Betten, zerschlissene Matratzen, verbrauchte und schiefe Nachtkästen, kein einziger Privatspind im Zimmer, Risse in den Mauern, abfallender Putz und Fliesen. "Ganz zu schweigen von den veralteten Behandlungsgeräten."

Das Essen wurde mit drei Blecheimern ausgegeben. Bei einem Gespräch mit der Leiterin erfuhr die deutsche Gruppe, dass seit Kriegsbeginn 2014 kein Geld mehr geflossen sei. Für die medikamentöse Versorgung steht jeder Person ein Euro pro Tag zur Verfügung, was darüber hinausgeht, muss jeder Patient selber bezahlen. Eine Krankenschwester bekommt 100 Euro, ein Arzt 200 Euro pro Monat, während die Preise für Verbrauchsgüter ständig steigen – "fast auf unser Niveau", sagt Dorsch.

Am nächsten Tag traf man sich mit Valentina, einer Frau, deren Haus im Kriegsgebiet der Ostukraine den Bomben zum Opfer fiel. Dort wohnte sie mit acht Waisenkindern. Während der Flucht Richtung Westukraine verließ sie zudem noch der Ehemann mit ihrem Kleinbus und allem Ersparten.

Im Nehemia-Zentrum Uzhgorod fanden sie alle erstmals Unterschlupf, bis eine andere Möglichkeit gefunden wurde. Dasha, eines der jungen Mädchen, leidet unter einer schweren Augenkrankheit, die dringend operiert werden müsste. Der Missionsverein möchte hier die Kosten für die OP übernehmen.

Am Nachmittag ging es in das 45 Kilometer entfernte Mukatschewo, wo schon seit vielen Jahren Kontakt zu dem dortigen Behindertenheim besteht. Es werden hier 30 Jugendliche betreut und noch mehrere zu Hause versorgt. Bei Gesprächen mit der Leiterin erfuhr das deutsche Team, dass auch hier sich die finanzielle Situation ständig verschlechtert und es für den Unterhalt und das Personal immer schwieriger wird, den Ablauf aufrecht zu halten.

Fünf Operationen finanziert

Während der Besichtigung traf auch Irina ein. Sie fand vor 17 Jahren ein Team der Hilfsorganisation bei einem Hausbesuch an. Seitdem wurden vom Verein fünf Operationen und einige Rehabehandlungen finanziert. Für das Heim konnte mit einem kleinen Geldbetrag für das Nötigste gesorgt werden. Danach ging die Fahrt wieder zu Nehemia Uzhgorod zurück, wo seit Wochen Camps mit Kinder aus der ganzen Stadt stattfinden. Derzeit sind es 120 pro Tag. Über die gesamten Sommerferien werden es rund 1000 Kinder sein.

Der Verein wünscht sich laut Dorsch, dass viele Menschen "Lasst uns gehen" finanziell und materiell unterstützen, "damit wir in Zukunft auch wieder einigen Kinder, Kranken und Behinderten eine kleine Verbesserung schaffen können." Übrigens: Alle Mitfahrer sind ehrenamtlich tätig, nehmen Urlaub für diese Transporte und tragen alle Kosten der Reise aus eigener Tasche.

