Die fixe Idee eines Nahwärmenetzes in Plech

PLECH - Es ist vorerst nur eine ernsthafte Überlegung des Marktgemeinderats Plech: Die Errichtung eines Nahwärmenetzes mit Zentrale im Rathaus.

Könnte zur Zentrale eines kleinen Nahwärmenetzes werden: Das Rathaus in Plech. Die Kirchengemeinde und einige Hauseigentümer bekundeten bereits ihr Interesse als Abnehmer. Foto: Brigitte Grüner



Im Rahmen einer energetischen Sanierung des Rathauses könnte eine neu eingebaute Hackschnitzelheizung insgesamt so dimensioniert werden, dass sie per Nahwärmeleitungen mehrere Häuser im Umgriff des Rathauses mitversorgen kann. Die Gemeinde hat für das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) im Jahr 2016 die energetische Sanierung angemeldet, inklusive Hackschnitzelheizung, die 2018 in Angriff genommen werden soll. Die geschätzten Kosten von rund 360.000 Euro würden mit 207.000 Euro gefördert.

Förderfähig wäre auch das Körmeierhaus in direkter Nachbarschaft des Rathauses, das die Gemeinde erwerben will und das mit Heizwärme mitversorgt werden könnte. Im Zuge der einfachen Dorferneuerung kann die Gemeinde das Körmeierhaus unter finanzieller Beteiligung des Freistaates Bayern kaufen. Damit hätte sie ausreichend Flächen für Heizung und Hackschnitzellager.

Die Plecher Kirchengemeinde sowie fünf Hauseigentümer mit sieben Häusern haben bereits ihr Interesse an einem solchen Nahwärmenetz bekundet. Weitere Interessenten wären laut Bürgermeister Karlheinz Escher (ÜWG) denkbar. "Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung", meint Andreas Bojer (ÜWG). Er wäre für eine Weiterverfolgung, sofern die Anfragen der Hauseigentümer ernstgemeint sind. Das Vorhaben wäre "nicht zuschussschädlich", so Escher. Problematisch wäre nur die Verlegung der Versorgungsleitungen. Genau geprüft werden müsste der Standort des unterirdischen Bunkers mit ausreichender Dimensionierung für die Hackschnitzel und dessen Zufahrtsmöglichkeit.

Zweite Bürgermeisterin Renate Pickelmann (ÜWG) sah Unwägbarkeiten, wenn man mit den Nahwärmeleitungen die Staatsstraße kreuze, habe man in der Vergangenheit deshalb doch immer wieder mit Beschwerden zu tun gehabt. Escher und Stefan Ditl (ÜWG) sehen indes keine Probleme, wenn Leitungen durch die Staatsstraße "geschossen" würden.

Einstimmig entschied sich der Gemeinderat, das Vorhaben weiter zu verfolgen. Man werde sich jetzt umfassend informieren, kündigte Bürgermeister Escher an, weitere Anlieger nach ihrem Interesse an einer Nahwärmeversorgung fragen und auch die Kosten sowie Wirtschaftlichkeit für Anschlusswillige ermitteln lassen. Danach sei es notwendig, die Gesellschaftsform für einen Betreiber sowie die Verteilung der Investitions- und laufenden Kosten zu klären.

