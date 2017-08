Die Gefahr Nummer eins

Chef der Wasserwacht Auerbach spricht im Interview über Selbstüberschätzung - vor 0 Minuten

AUERBACH - Vorsitzender Ernst Schalanda ist ein Urgestein der Auerbacher Wasserwacht. Seit 45 Jahren ist er schon dabei, aktuell hat der Verein etwa 240 Mitglieder. Im Interview sprachen wir mit dem 60-Jährigen über Selbstüberschätzung und das richtige Verhalten im Notfall.

Die Schnelleinsatzgruppe der Wasserwacht bei einer sogenannten Sonarausbildung. Sonargeräte nutzen die Retter, um Personen und Gegenstände unter Wasser zu finden. © Wasserwacht



Die Schnelleinsatzgruppe der Wasserwacht bei einer sogenannten Sonarausbildung. Sonargeräte nutzen die Retter, um Personen und Gegenstände unter Wasser zu finden. Foto: Wasserwacht



Es ist ein unumstößliches Faktum: Der Sommer ist da, Herr Schalanda. Macht Ihnen das Sorgen?

Ernst Schalanda: Nein, wir freuen uns doch gerade im Sommer auf das kühle Nass und den Badespaß, und bei der Beachtung der Baderegeln ist das Unfallrisiko doch relativ gering.

Kaum verbreitet die Sonne ihre Strahlkraft, rechnet man fast schon mit traurigen Nachrichten wie denen, dass nun wieder zwei junge Schwimmer in Schwaben und Oberbayern ertrunken sind oder erst am Dienstag ein 33-Jähriger im Landkreis Schwandorf. Nicht die typische Risikogruppe oder?

Schalanda: So untypisch ist es leider nicht. Zum einen müssen wir feststellen, dass die Anzahl der Nichtschwimmer zunimmt, und zum anderen werden die Gefahren im Element Wasser gerade bei Jugendlichen oft unterschätzt. Wir haben deshalb die Breitenschwimmausbildung zu einer unserer Hauptaufgaben gemacht und bieten vier Schwimmkurse pro Jahr an und unterstützen, soweit es uns möglich ist, auch die Schulen im Schwimmunterricht. Die zusätzlichen Gefahren an Flüssen und Seen werden gerade von Nichtschwimmern und Jugendlichen allerdings oft unterschätzt. Wer 25 Meter im Hallenbad schwimmen kann, ist noch lange kein erfahrener Schwimmer. Wir und natürlich auch andere Organisationen wie die DLRG und die Schwimmvereine bemühen sich um Aufklärung. Aber über 500 Ertrinkungstote 2016, Tendenz steigend, sprechen eine deutliche Sprache.

Vier von fünf Verunglückten sind laut Statistik Männer. . .

Schalanda: . . . vielleicht bevorzugen die Damen auch eher das Sonnenbaden oder sie sind die besseren, vernünftigeren Schwimmer.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die schwerwiegendsten Faktoren, die zu Unfällen im Wasser führen?

Schalanda: Selbstüberschätzung, Leichtsinn, Alkohol und Drogen.

Ernst Schalanda, Vorsitzender der Wasserwacht Auerbach. © NN



Ernst Schalanda, Vorsitzender der Wasserwacht Auerbach. Foto: NN



Weg vom Bad hin zum unbewachten Baggersee. Was ist zu beachten, damit man auch dort wieder unbeschadet ans Ufer gelangt?

Schalanda: Da könnte ich jetzt die Baderegeln aufzählen. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist aber schon, wie zuvor erwähnt, keine Selbstüberschätzung. Man sollte auf Überraschungen gefasst sein, wie Strömungen, Wasserpflanzen, schlammigen Untergrund oder stark wechselnde Wassertiefen. Für Nichtschwimmer sind Badeseen und Flüsse immer mindestens Alarmstufe gelb, also nie alleine in das Wasser gehen!

Wenn ich beim Baden auf einen Hilferuf oder einen leblos treibenden Körper aufmerksam werde — wie verhalte ich mich als Laie?

Schalanda: Das kommt natürlich immer auf die Situation an. Das Wichtigste ist immer, Notruf einleiten und kühlen Kopf bewahren. Man darf sich als Laie aber auch als ausgebildeter Rettungsschwimmer nicht überschätzen, sonst gerät man sehr schnell selbst in Gefahr. Zudem sollte man sich, wenn möglich, nur mit Hilfsmitteln wie Luftmatratze oder Surfbrett dem Hilfebedürftigen nähern. Auch sind Strömungen, Untiefen, Gewässerpflanzen und die Entfernung zum Verunfallten zu beachten.

Seit wann schiebt die Wasserwacht Auerbach in diesem Jahr schon Dienst?

Schalanda: Mit Beginn der Freibadsaison, also Anfang Mai, beginnt auch für uns der Dienst. Wir haben keinen "regelmäßigen" Dienst, sondern unterstützen bedarfsorientiert die Bademeister bei Personalengpässen wie Krankheit und Urlaub bei der Badeaufsicht. Im Durchschnitt leisten wir etwa 300 bis 400 Dienststunden pro Jahr im Freibad.

Ist schon etwas Größeres passiert?

Schalanda: In den letzten Jahren wurden wir Gott sei Dank von schweren Unfällen im Freibad verschont. Die Hilfeleistungen bezogen sich meist auf Insektenstiche oder Schnitt- und Schürfwunden. Tödliche Badeunfälle ereignen sich häufiger an Seen und Flüssen.

Waren Sie bereits mit schlimmen Badeunfällen konfrontiert oder blieben Sie bisher zum Glück davon verschont?

Schalanda: Leider werden auch wir immer wieder zu tödlichen Badeunfällen gerufen. Die Wasserwachtsortsgruppe Auerbach verfügt über eine SEG, also eine Schnelleinsatzgruppe, der ich jetzt schon seit mehr als 40 Jahren als Rettungstaucher und Bootsführer angehöre. Wir werden zu Hochwassereinsätzen aber auch für die Suche nach Vermissten alarmiert. Schlimm ist es, wenn es sich hierbei um Jugendliche oder Kinder handelt, und die Angehörigen am Ufer stehen. Gott sei Dank kommt dies nicht zu häufig vor.

Ist Ihnen die Lust aufs Schwimmen schon jemals vergangen?

Schalanda: Natürlich nicht, schwimmen ist ein Sport für jedes Alter und ich hoffe, dass ich mich noch lange im nassen Element bewegen kann.

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail