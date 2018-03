Die Geschichte der Pegnitzer Handballer ist zu Ende

PEGNITZ - Das letzte Kapitel der ASV-Handballer hat ein trauriges Ende: Die Saison 2017/2018 schließen sie auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Oberfranken ab. Kommende Spielzeit geht es mit dem SV 08 Auerbach als Spielgemeinschaft im Herrenbereich weiter. Langjährige Wegbegleiter der Pegnitzer hoffen, dass die Sportart trotz Fusion nicht aus der Stadt verschwindet.

Nicht nur die Trikots werden sich ab der kommenden Saison für die Pegnitzer Handballer ändern. Auch der Mannschaftsname und die Mitspieler und die Austragungsorte: Sie schließen sich mit Auerbach zu einer Spielgemeinschaft zusammen. © Reinhard Hagen



Hans Deinzers erste Saison als Trainer der ASV-Handballer war gleichzeitig seine letzte. Eigentlich hatte er das Amt gar nicht übernehmen wollen, doch es blieb ihm nichts anderes übrig. Hätte gerade er, der fast 30 Jahre lang im Damen- und Jugendbereich für den ASV und später für die SG Auerbach/Pegnitz (Jugend) tätig war, dabei zusehen sollen, wie Pegnitz eine Saison vor der Zusammenlegung mit Auerbach von der Handball-Landkarte verschwindet? Nein. Also stellte er sich für die letzte Spielzeit an die Seitenlinie und teilte sich das Traineramt mit seinem Neffen Johannes Deinzer. Ziel war der Klassenverbleib.

Den haben die Pegnitzer verpasst. Trotzdem sagt Hans Deinzer: "Es war eine schöne Zeit, ich bereue das Engagement auf keinen Fall. Das Positive war, dass jeder Spieler mitgezogen und sich entwickelt hat." Beispielsweise sein Sohn Alexander. Er wurde mit 153 Treffern Torschützenkönig der Bezirksliga Oberfranken.

Nur das Ende, das war nicht einfach nur negativ, sondern "tragisch", wie es Hans Deinzer nennt. Mit 24:21 führte der ASV im letzten Saisonspiel gegen die TS Coburg. Doch die Gäste in der Christian-Sammet-Halle, für die es eigentlich um nichts mehr ging, kamen auf Grund von Unachtsamkeiten in der ASV-Deckung wieder heran. 26:26 stand es eine Minute vor Schluss, die Pegnitzer Gastgeber griffen ein letztes Mal an, doch es blieb beim Remis. "Über eine gesamte Saison gesehen ist ein einziges Tor gar nichts", sagt Deinzer. Aber genau das hat ihnen gefehlt — ein Tor mehr gegen Coburg, und die ASV-Handballer wären nicht Letzter geworden.

Ein Abstieg bleibt den Pegnitzern, die vor allem in den 70er und 80er Jahren eine bekannte und geschätzte Adresse im bayerischen Handball waren, allerdings erspart, weil die Reserve des SV 08 Auerbach den Klassenverbleib in der Bezirksliga Ostbayern geschafft hat. Somit darf die SG Auerbach/Pegnitz II kommende Saison in dieser Klasse antreten, falls der Verband das Spielrecht erteilt.

Hans Deinzer (links) führte die ASV-Handballer gemeinsam mit seinem Neffen durch ihre letzte Saison. Zuvor war Karl Ross (rechts) für 49 Jahre Trainer der Pegnitzer. © Fotos: Eduard Weigert, Hans-Jochen Schauer



Bezirksliga Ostbayern, das klingt nicht gerade nach Handball in Pegnitz. Oder doch? "Ich hoffe, dass die Heimspiele abwechselnd in der Helmut-Ott- und in der Christian-Sammet-Halle stattfinden", sagt Karl Ross. Er hat die Pegnitzer Handballer 49 Jahre trainiert und vor der letzten Spielzeit an das Trainerduo Deinzer/Deinzer übergeben.

Selbst Ross, der wie kein anderer für die Geschichte dieser Sportart in dieser Stadt steht, kann der SG mit Auerbach etwas Gutes abgewinnen: "Natürlich trauere ich den großen ASV-Zeiten hinterher, aber das ist jetzt Nostalgie. Vorteil der SG ist, dass sich die Jugendspieler nicht mehr entscheiden müssen, ob sie im Herrenbereich für Auerbach oder Pegnitz spielen. Sie werden nun nach ihrer Spielstärke eingeteilt." Ross möchte weiterhin Stammzuschauer bei Heimspielen bleiben, egal in welcher der beiden Hallen der Ball fliegt.

Lieber mit dem Handy

Auch Adi Potzler möchte weiterhin kommen. "Ich hoffe, dass sie sich bei den Heimspielen abwechseln." Potzler war von 1977 bis 1996 Abteilungsleiter der ASV-Handballer. Danach war er noch für zehn Jahre stellvertretender Bezirksspielleiter für Oberfranken und Kreisvorsitzender für Bayreuth.

Dabei hat er selbst miterlebt, wie immer mehr Vereine zu wenig Spieler haben, um eigenständig zu bleiben: "Immer weniger Kinder wollen Sport machen. Sie spielen lieber mit dem Handy." Auch er befürwortet die nun entstehende SG im Herrenbereich: "Ich halte sie für sehr gut. Sonst würde es bald überhaupt nichts mehr geben."

Trainer der SG Auerbach/Pegnitz II wird der bisherige Trainer des SV 08 Auerbach II, Stefan Deinzer, der mit Hans Deinzer weder verwandt noch verschwägert ist. "Fast alle Spieler wollen als SG weitermachen, vielleicht reicht es sogar für eine dritte Mannschaft", hofft Hans Deinzer. Und er hat noch eine weitere Hoffnung: "Im Moment bleibt uns nichts anderes als eine SG übrig. Aber das muss nicht endgültig sein."

