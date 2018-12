Die Geschichte vom Spatz und dem Christkind

Gute Auswahl des Liedguts bei Konzert in Kühlenfelser Kirche — Pfarrvikar Dominik Urban gab seinen Segen

KÜHLENFELS - Zu einem Geheimtipp für Weihnachtskonzerte hat sich inzwischen die Aufführung in der katholischen Filialkirche St. Matthäus gemausert.

Die Singgruppe Obertrubach ist im Vordergrund zu sehen, im Hintergrund der Kirchenchor Kirchenbirkig. Beide Gruppen trugen zu einem gelungenen Konzertabend bei. © Foto: Rosi Thiem



Der Heimatverein "1000 Jahre Kühlenfels" hatte am Sonntag zum 23. Mal zu dem musikalischen Abend eingeladen. Der Vorsitzende Günther Häfner begrüßte die äußert zahlreich erschienenen Besucher des kleinen Gotteshauses. Die Moderation des Abends übernahm Hans Eckert, der sich wieder zusammen mit seiner Ehefrau Lissi für die Programmzusammenstellung verantwortlich zeigte.

Der Kirchenchor Kirchenbirkig, unter der Leitung von Robert Merkel, stimmte den Abend mit den weihnachtlichen Weisen "Süßer die Glocken nie klingen", "Maria sei gegrüßt" und "So hört das Wort des Herrn" stimmgewaltig ein.

Die Gäste im vollbesetzten Gotteshaus hatten die Möglichkeit, die 100 Minuten der erstklassigen Darbietung auf sich wirken zu lassen. Evelin Payer aus Troschenreuth begeisterte zum ersten Mal mit adventlichen und weihnachtlichen Stücken an der Orgel. "Wenns Weihnachten wird in den Bergen", "Ich klopfe an", "In dunkler Ruhe liegt die Welt" und "Wer tritt im Morgenscheine" — diese kleine Auswahl von der Singgruppe Obertrubach in ihren prächtigen Trachten überzeugte die Zuhörer.

Agnes Rogner trug die diesjährige Geschichte vom Spatz und dem Christkind in fränkischer Mundart vor, bei dem das gespannte Publikum schmunzeln musste. Durch die Besonderheiten der kleinen Kühlenfelser Kirche entwickelte sich eine heimatliche Verschmelzung der Darbietungen zu einer großen gefühlvollen Musikfamilie.

Belcanto Vocale aus Waischenfeld versprühten Liebreiz mit "Heilige Nacht", "Bei der Krippe Jesu" und "Stille Nacht in Palästina". Die Dreigesanggruppe von Hans Neuner aus Kleinkirchenbirkig, Hans Bauer aus Obertrubach und Siggi Bulikewitz aus Ittling ließ mit ihren Gesangsstücken die Sehnsucht nach Weihnachten bei den Zuschauern reifen. Mit den Liedern "Stad, stad, heit is Advent", "Is finster drauß" und "Advent ist ein Leuchten" zauberten sie gekonnt, neben anderen Werken, strahlende Augen in die Besucherreihen. Pfarrvikar Dominik Urban spendete zum Abschluss den kirchlichen Segen und sprach von einem großartigen Konzert. Nach dem gemeinsamen Schlusslied "Auf Schäfer von der Erde" dankten die Zuhörer den Mitwirkenden mit einem großen Applaus.

Hans Eckert lud alle im Anschluss zu einem gemütlichen Beisammensein in die benachbarte Schlossscheune ein, die die Schlossherrin Irmgard Belz zur Verfügung gestellt hatte. Dort erwartete die Gäste — bei Glühwein und Plätzchen — ein historisches Ambiente, mit heimischem Holz und noblen Kutschen.