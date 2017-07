Die größte Straßenbaustelle in Auerbach

AUERBACH - Auf der aktuell größten Baustelle in der Stadt Auerbach ist es heiß und staubig. Während die Anlieger der Michelfelder Straße die Sommerhitze mit Rollläden aussperren, werkeln die Arbeiter unverdrossen weiter. Trotz eines verzögerten Baubeginns verläuft alles nach Plan.

Voll im Zeitplan sind die Bauarbeiten in der Michelfelder Straße in Auerbach. Diese sollen voraussichtlich im Oktober abgeschlossen werden. © Brigitte Grüner



Das bestätigt der Bürgermeister von Auerbach, Joachim Neuß: "Ja, wir liegen im Zeitplan." Verwirklicht wird aktuell der erste Bauabschnitt, der von der Einfahrt in den Speckbachweg bis zur Einmündung zur Rosenhof-Siedlung geht. Der neue Kanal ist in diesem Teilstück der Michelfelder Straße bereits fertig verlegt. Momentan werden die Schächte und Rohre für die Straßenentwässerung eingebaut.

Auch Erdarbeiten sind im Gange. Das Erdreich wird verdichtet und planiert. In der kommenden Woche werde die Frostschutzschicht aufgebracht, so der Rathauschef. Diese bildet das Fundament des Straßenbaus und trägt dazu bei, dass die Fahrbahn den unterschiedlichsten Wetterlagen standhält. In etwa drei Wochen beginnen die Pflasterarbeiten für die Randsteine. Das Material dafür liegt im Baustofflager, das an der Einfahrt zum Jahnweg eingerichtet wurde, schon bereit.

Ein kleines Nadelöhr ist momentan die Zufahrt zur St.-Johannes-Klinik. Gleich an der Einfahrt ist die Hälfte der Fahrbahn aufgegraben, weil ein Schacht für die Straßenentwässerung eingesetzt wird. Die Zufahrt zum Krankenhaus ist trotzdem wie vereinbart jederzeit möglich. Selbst Lastwagen passen noch durch.

Ähnlich wird die Situation im zweiten Bauabschnitt an der Einfahrt zur Rosenhof-Siedlung sein. Auch diese Straße soll nach Möglichkeit immer offen bleiben. "Die Zufahrt wird weitgehend befahrbar bleiben", so Joachim Neuß.

Im Zuge der Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich könne es allenfalls sein, dass die Zufahrt kurzzeitig komplett gesperrt werden muss. Die Anfahrt in die Siedlung wäre dann nur über die Hohe Straße möglich.

Breitere Haltebuchten

Im Zuge der Baumaßnahme werden die beiden Bushaltestellen in der Michelfelder Straße neu gestaltet. Die Haltebuchten werden verbreitert und bieten dadurch den wartenden Fahrgästen — meist steigen dort Realschüler ein und aus — mehr Abstand zur Fahrbahn und dadurch mehr Sicherheit.

Die Querungshilfe für Fußgänger zwischen Stadt und Realschule wird erneuert und wieder eingerichtet. Bis zum Ende der Arbeiten – bis zum Herbst soll alles fertig sein — verbleiben die Ersatzbushaltestellen in der Marienstraße neben dem Bauhof.

An der so genannten Dornisch-Kreuzung macht sich die Sperrung der Michelfelder Straße stadtauswärts stark bemerkbar. Der Stau an der Ampel ist manchmal lang. Alle Autos, die von der Innenstadt aus in Richtung Krankenhaus, Realschule, Speckbachweg und Rosenhof-Siedlung fahren wollen, müssen derzeit diesen Weg nehmen. Etwa ab Mitte September entspannt sich die Lage wieder. Dann ist die Michelfelder Straße voraussichtlich wieder von der Stadtmitte her befahrbar.

Allerdings können Fahrzeuge dann nicht über den Kellerberg in Richtung Stadt fahren.

Bis Oktober

Gut 900.000 Euro kostet die Sanierung der Michelfelder Straße, die mindestens bis Oktober dauern wird. Die Fahrbahn wird auf einer Länge von 505 Metern erneuert und zeitgleich ein neuer Kanal eingebaut.

Die Anlieger werden wie bei anderen städtischen Straßenbaumaßnahmen über zu zahlende Ausbaubeiträge an den Kosten der Maßnahme beteiligt.

