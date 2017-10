Die "Hohen Herren von Trockau" treten ab

TROCKAU - Strahlender Sonnenschein bescherte dem Trockauer Kirchweihhöhepunkt am Sonntagnachmittag am Marktplatz viele Zuschauer, als die "Hohen Herren von Trockau" standesgemäß in Frack und Zylinder und mit ihren großen Zigarren in der Pferdekutsche auf dem Marktplatz vorfuhren.

Ein kräftiger Schluck aus der Gießkanne gehört für die Trockauer Kerwaburschen dazu. Wie das Ritual es vorsieht, knien sie dabei auf dem Boden. In ihrer Rede nahmen die „Hohen Herren“ in Reimform auch die Autobahnmeisterei und die Feuerwehrkapelle aufs Korn. © Thomas Weichert



Nach elf Jahren ging damit auch eine Ära zu Ende, da es in dieser Besetzung der letzte Auftritt der "Hohen Herren" mit ihrem Redner Christoph Schüssel – genannt "Essig" – war. Mit ihm hören auch Thomas Trautner, Martin Altkofer und Matthias Held auf – für die nächste Trockauer Kerwa muss ein neues Quartett gesucht werden, dass von den stattlichen Rössern aus Bernheck durch den Ort gezogen wird.

Die „Hohen Herren“ in Frack und Zylinder rollten wegen eines Getriebschadens mit Verspätung auf einer Pferkutsche vor. © Thomas Weichert



Mit leichter Verspätung marschierte der Zug der Kerwaburschen mit Musikbegleitung der Trockauer Feuerwehrkapelle ein. Des Rätsels Lösung für die Verspätung: Die Pferdekutsche hatte einen Getriebeschaden. Wie es in Trockau lange Kerwa-Brauch ist, hatten die "Hohen Herren" natürlich wieder eine mit Spannung erwartete Rede in Reimform vorbereitet, bei der so mancher Trockauer sein Fett abbekam.

So erfuhr man zum Beispiel, dass die Trockauer Autobahnmeisterei expandiert hat und nun auch noch einen Wellnesstempel baut. Thema war auch die Autobahnkirche als neue Geldeinnahmequelle für das Erzbistum Bamberg. Allerdings hat das Geld für neue Fenster noch nicht gereicht.

Oder die Adelshochzeit von der Clarissa mit ihrem Moritz, das Personalkarussell bei der Feuerwehrkapelle und der Feuerwehr selbst bei der nun "Dick und Doof" vorne dran stünden. Und dies alles verkündet auf dem schönsten Platz Europas auf dem anschließend auch die Kerwaburschen noch ihre Schnaderhüpferla sangen. Man darf gespannt sein, welches neue Quartett die "Hohen Herren" bei der Kerwa im nächsten Jahr darstellt. Das es Nachfolger gibt scheint jedenfalls schon sicher zu sein.

THOMAS WEICHERT