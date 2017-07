Die Nacht der Pegnitzer Stars

Hotelfachschüler feiern bei ihrer Verabschiedung wie bei Oskar-Verleihung - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Seit einem Vierteljahrhundert sind die Abschlussbälle der Hotelfachschulen ein gesellschaftliches Ereignis in Pegnitz. Noch nie hat sich ein Motto wiederholt. Diesmal präsentierte sich die Zeugnisübergabe in der Wiesweiherhalle prunkvoll wie eine Oscar-Verleihung.

Die Besten der Berufsfachschule für Hotelmanagement mit Landrat Hermann Hübner (rechts) und Schulleiter Christian Länger (links). © Richard Reinl



Die Besten der Berufsfachschule für Hotelmanagement mit Landrat Hermann Hübner (rechts) und Schulleiter Christian Länger (links). Foto: Richard Reinl



Außergewöhnlich war bei der "Nacht der Stars" nicht nur das Ambiente in und um die ohnehin farbenfrohe, im Volksmund "Käsereibe" genannte Halle, auch die stilvolle Abendgarderobe der Gäste und ein roter Teppich erinnerten an das große Vorbild Los Angeles. Nicht einmal die Paparazzi durften fehlen, die die nominierten Absolventen und deren Angehörige gnadenlos an die Werbewand der vielen Sponsoren stellten.

Auf nobel gedeckten Tischen servierte die Grundstufe ein von der Kochbrigade unter Leitung von Marlene Kopp und Dominik Oswald kreiertes Menü mit einer Roastbeef-Blumenkohl-Variation, einer Gazpacho-Suppe, Maishähnchen zum Hauptgang und Joghurt-Beeren zum Dessert.

Miriam Schalast und Tobias Fischer führten witzig durch das Programm, das musikalisch von der Combo "Barfly" aus Bayreuth und Showtanzeinlagen der Gruppe "A-tension" aus Nürnberg geprägt wurde. Im Hintergrund der Veranstaltung hielten Olaf Bloehm und Dominik Kipfmüller die Fäden in der Hand.

Neben dem stellvertretenden Schulleiter Hermann Liebert, der die vielen Gäste begrüßte, gratulierte auch Landrat Hermann Hübner den Absolventen, denen mit dem in Pegnitz erreichten Schulabschluss nunmehr in aller Welt viele Türen offenstünden, seien doch gerade auch in der Gastronomie Fachkräfte händeringend gefragt. Der Landkreis investiere deswegen gerne in die Nachwuchsförderung, wäre aber im Gegenzug froh, wenn der Tourismus in der Region noch mehr davon profitieren könnte.

1089 Absolventen

Schulleiter Christian Länger wähnte das beste Restaurant Oberfrankens zumindest an diesem Abend in Pegnitz und attestierte den beiden Abschlussklassen, dass sie sich viel Glanz verdient hätten, nicht nur, weil alle Studierenden die Prüfung bestanden hätten. Damit habe sich die Zahl der Pegnitzer Absolventen seit 1990 auf 1089 erhöht.

Besonders freute er sich, dass jeder Absolvent vom Freistaat wieder 1000 Euro Meisterprämie erhält. Noch lukrativer ist die Förderung der Auslandspraktika an der Berufsfachschule für Hotelmanagement durch das europäische Mobilitätsprogramm "Erasmus+". Kaum eine andere Einrichtung in Bayern profitiere mehr davon, seien doch aktuell Aufenthalte in Österreich, Spanien, Italien und Island mit gut 42.000 Euro subventioniert worden.

Seit Einführung im Jahr 2008 konnten Studierende aus Pegnitz somit ihr Konto mit rund 637 000 Euro auffüllen. Länger hofft, dass er die Summe im Laufe seiner Amtszeit noch auf insgesamt eine Million Euro erhöhen kann.

Als beste Absolventen der Berufsfachschule für Hotelmanagement erhielten Yessica Schmidt (Notenschnitt 1,24) aus Happurg, Svenja Lottes (1,29) aus Münchberg und Chris Stöcker (1,47) aus Wallenfels Buchpreise des Hotel- und Gaststättenverbands. Außerdem gab es für mehrere frisch gebackene Hotelbetriebswirte Fremdsprachen-Zertifikate der Industrie- und Handelskammern in Paris und London.

"Stars des Abends" bei den Hotelfachschülern waren Andreas Schloderer (1,42) aus Eschenbach, Joana Spiegel (1,48) aus Eckernförde und Andreas Stark (1,74) aus Hilpoltstein, die neben weiteren Urkunden auch Meisterpreise der bayerischen Staatsregierung in Empfang nehmen konnten. Mehrere Absolventen erlangten zudem die Fachschulreife sowie europäische Tourismus-Zertifikate.

Norman Smith, Theresa Kaufmann und Franziska Wittek blickten humorvoll auf ihre Ausbildung zurück, die von einem Wettstreit zwischen beiden Schulen geprägt gewesen sei. Von Pegnitz aus habe man über Praktika auf den Kanaren oder in Dubai die Welt erkundet. "Wir verlassen die Stadt wohlgenährt und voll gestopft mit Wissen. Wir alle sind erleichtert, denn wir haben Pegnitz überlebt."

RICHARD REINL