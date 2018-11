Die Naturoase in Pottenstein schließt

POTTENSTEIN - Nach 14 Jahren schließt Andrea Eichenmüller ihre Naturoase in der Hauptstraße zum 31. Dezember. Ein letztlich konsequenter Schritt für sie, lief das Geschäft doch nicht so, wie sie es sich gewünscht hätte.

Andrea Eichenmüller (links) schließt ihre Naturoase in der Pottensteiner Hauptstraße zum 31. Dezember. Mitarbeiterin Maria Schlesinger unterstützte sie zehn Jahre lang im Laden. © Luisa Degenhardt



Es sind verschiedene Gründe, die Andrea Eichenmüller dazu veranlasst haben, ihr Geschäft zu schließen. Da sind zum einen die Tanzseminare, die sie nebenbei veranstaltet. "Die Arbeit im Laden ist immer konstant geblieben, die Seminare haben sich ausgeweitet", so Eichenmüller. Die Zeit wird also immer knapper.

"Mit viel Idealismus"

Zum anderen geht es auch ums Finanzielle. "Ich habe den Laden stets mit viel Idealismus geführt." In den vergangenen zwei Jahren aber sei der Umsatz deutlich zurückgegangen. "Die Schmerzgrenze zwischen dem, was ich investiere, und dem, was rauskommt, ist erreicht", sagt Eichenmüller. Andrea Eichenmüller und ihre Mitarbeiterin Maria Schlesinger haben sich natürlich ihre Gedanken gemacht, warum der Umsatz nicht gestimmt hat. Am Ende wissen sie es nicht und können nur mit den Schultern zucken. "Auch wenn es wirtschaftlich keine sehr erfolgreichen Jahre waren, waren es doch gute Jahre", so Eichenmüller. Bereut hat sie die Entscheidung, einen Bioladen zu eröffnen, nie.

Und es gibt noch einen dritten Grund, warum die 50-Jährige ihr Geschäft aufgibt: "Es zieht mich innerlich mehr dazu hin, Menschen zu begleiten." Eichenmüller arbeitet ehrenamtlich beim Elisabethverein, sie leitet außerdem eine Gruppe für trauernde Eltern in Bayreuth.

Keine Zeit zum Grübeln

Bisher habe sie immer dann ihren Job gekündigt, wenn sie schon einen anderen gefunden hatte. Nun hört sie auf mit dem Wissen, keine Alternative zu haben. Zum Nachdenken darüber wie es ist, nach 14 Jahren keinen eigenen Laden mehr zu führen, kommt sie gerade nicht. Hat sie doch zu viel zu tun, um ins Grübeln zu geraten.

Die Entscheidung ist langsam in ihr gereift. Schon vor drei Jahren hat sie über eine Schließung nachgedacht. Konkret wurde der Gedanke vor einem Jahr. Im Sommer begann Eichenmüller damit, ihren Stammkunden die Entscheidung mitzuteilen.

Zum 31. Dezember geht auch eine gute Zeit für Maria Schlesinger zu Ende. Eichenmüller nennt ihre Mitarbeiterin eine "wichtige, treue Seele" für den Laden. "Eine, die das mit Leib und Seele gemacht hat." Für Schlesinger waren es vor allem die Kunden, welche die Zeit zu einer schönen gemacht haben. "Es kamen superliebe Leute rein, das ist in einem großen Supermarkt nicht so", sagt die 54-Jährige. Zehn Jahre hat sie in der Naturoase gearbeitet.

Eichenmüllers Gefühle in Bezug auf die Schließung sind gemischt. Zum einen habe sie gerade so viel zu tun, dass keine Zeit zum Luftholen bleibt. Wehmut ist da aber trotzdem, zum Beispiel dann, wenn sie an die letzte Bestellung denkt. Und dazwischen schleicht sich hin und wieder "die Ahnung eines Freiheitsgefühls", so Eichenmüller. "Es ist Zeit für was anderes", sagt sie.

