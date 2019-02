Die Nordbayerischen Nachrichten Pegnitz ziehen um

Neuer Standort ist am Kleinen Johannes - vor 17 Minuten

PEGNITZ - Die Nordbayerischen Nachrichten in Pegnitz, die Ausgabe der Nürnberger Nachrichten für Pegnitz, Auerbach und Umgebung, ziehen um. Die Zeitung verlässt das Gebäude an der Hauptstraße 20 und lässt sich im Gebiet Kleiner Johannes, Hausnummer 21, nieder.

Die Nordbayerischen Nachrichten Pegnitz ziehen von der Hauptstraße zum Kleinen Johannes um. © nn



Die Geschäftsstelle der NN hat seit Freitagabend, 15. Februar, geschlossen. Die Redaktion ist nun eine Woche lang telefonisch nur unter der Nummer (0 92 41) 9 71-20 erreichbar. Am Montag, 25. Februar, öffnen die NN am neuen Standort in modernen Büroräumen.

Es ergeben sich folgende Änderungen: Die NN werden am neuen Standort keine eigene Geschäftsstelle mehr betreiben. Die Kolleginnen vom Nordbayerischen Kurier nehmen selbstverständlich alle Kundenanliegen zu den NN (Anzeigenaufgabe und Vertrieb, etwa Urlaubsunterbrechungen) auf und leiten sie an den Kundenservice in Nürnberg weiter. Ein Kontingent Zeitungen der NN wird auch am neuen Standort verfügbar sein.

Veranstaltungstickets und Zeitungsshop-Artikel kann man über die Kundenservice-Hotline telefonisch bestellen und direkt zu sich nach Hause schicken lassen – das spart Wege. Selbstverständlich stehen sämtliche Kanäle zum Kundenservice nach Nürnberg oder in andere Geschäftsstellen offen. Die nächstgelegene Geschäftsstelle des Verlages Nürnberger Presse sitzt in Forchheim, Hornschuchallee 7—9.

Für gewerbliche Kunden steht in Sachen Print- und Online-Werbung, wie gehabt, der NN-Medienberater vor Ort, Wolfgang Müller, gerne unter Telefon (0 92 41) 9 71-12 zur Verfügung.

nn

