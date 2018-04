Die Pegnitzer Juragruppe kommt Leupsern entgegen

LEUPS - Das ist ein Zugeständnis, kein Eingeständnis. Darauf legen sie Wert, die Verantwortlichen der Juragruppe in Pegnitz.

Juragruppe-Werkleiter Hans Hümmer (links) und Zweckverbandsvorsitzender Manfred Thümmler (rechts) am aufgehübschten Wasserhaus in Leups. Rund 10.000 Euro hat die Renovierung gekostet. © Stefan Brand



Der Zweckverband hat jetzt das Wasserhaus an den Quellen für die Wasserversorgung von Leups "aufgehübscht". Dessen Zustand hatten Kritiker mit verantwortlich gemacht für die immer wieder festgestellte Belastung des Wassers mit koliformen Keimen. "Völliger Unsinn", sagt die Spitze der Juragruppe. Dennoch habe man gehandelt. Als Zeichen des guten Willens.

Lüftungskamin "eingeblecht"

Rund 10.000 Euro hat der Wasserzweckverband in die Hand genommen. Dafür wurde die Fassade frisch verputzt und gestrichen, ein neues Dach mit Kupferblech gesetzt und der Lüftungskamin mit Edelstahl und Aluminium neu "eingeblecht", wie Werkleiter Hans Hümmer sagt. All das, obwohl Klaus von Stetten, Leiter der Gesundheitsabteilung am Landratsamt in Bayreuth mehrfach betont habe: "Das ist nicht erforderlich."

Das wiederholt vorgebrachte Argument der Juragruppen-Kritiker, in das marode Gebäude könnten problemlos Tiere eindringen, die dann durch ihre Fäkalien des Wasser verschmutzen, sei "schon immer" gegenstandslos gewesen, so Hümmer und der Verbandsvorsitzende Manfred Thümmler. Das Erscheinungsbild des Wasserhauses sei nicht gerade vorteilhaft gewesen. Aber es sei dicht gewesen, betont Hümmer. Auch mit Blick auf das Dach: "Da war eine zwanzig Zentimeter dicke Betonplatte drauf, die war absolut dicht, absolut in Ordnung."

Kein Verständnis haben Hümmer und Thümmler für die Aussagen des Geologen Otto Heimbucher, den die Bürgerinitiative Pro Leupser Quellwasser als Gutachter eingeschaltet hat (wir berichteten). Der hatte befürwortet, die Quellen einzuzäunen, um einen besseren Schutz des Rohwassers zu garantieren. Dazu hätte er sich eben mal vor Ort umsehen müssen, so Hümmer.

"Es gibt hier ja keine offenen Quellen, die liegen alle unter der Erde, keiner weiß genau, wo." Wenn ein Zaun, dann für das ganze Gebiet. Das funktioniere aber nicht, weil hier ein Wirtschaftsweg durchläuft – als einzige Möglichkeit, zu diversen Grundstücken zu gelangen. Ganz abgesehen von einem privat betriebenen Fischteich in Nachbarschaft des Wasserhauses. Aus diesen Gründen könne hier auch kein Schutzgebiet ausgewiesen werden.

Baubeginn für Ringleitung dieses Jahr

Hümmer legt nach: "Läge kein Altrecht auf diesem Gelände, wäre eine Wassergewinnung sowieso nicht mehr möglich." Weil die Verhältnisse in Leups mit den heutigen Richtlinien zum Trinkwasserschutz nicht mehr vereinbar seien. Und daher werde die Juragruppe auch an den einstimmig getroffenen Beschlüssen des Zweckverbandes festhalten, Leups an eine noch zu bauende Ringleitung anzuschließen.

"Wir beginnen noch heuer mit dem Bau." Dahinter stehe auch der Stadtrat. Bei einer Info-Veranstaltung der Juragruppe für das Gremium zum Thema Leups am Dienstag seien sich alle einig gewesen: Es gibt keine Alternative, schon allein aus finanziellen Gründen. Weil es sich die Kommune nicht leisten könne, die Wasserversorgung für den Ort in Eigenregie zu übernehmen.

"Unser Ziel ist es, dauerhaft eine Versorgungssicherheit für die Leupser zu gewährleisten", sagt Manfred Thümmler. Das sei nur über die Ringleitung zu verwirklichen. Und wie sieht die Bürgerinitiative die Sanierungsaktion am Wasserhaus? Die Zeitung erhalte "in diesen Tagen" eine schriftliche Stellungnahme, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung.

STEFAN BRAND