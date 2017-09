Dieb in Bayreuther Fitness-Studio

Unbekannter ließ teure Sportschuhe und Socken mitgehen - Polizei bittet um Hinweise

BAYREUTH - Hochwertige Turnschuhe sowie Socken ließ ein bislang unbekannter Dieb am Montagfrüh in einem Bayreuther Fitnessstudio mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montagmorgen trainierte der Geschädigte zwischen 7.30 und 8.30 Uhr in einem Fitnessstudio am Wittelsbacherring. Während des Trainings ließ er seine Turnschuhe der Marke Jordan Air 6 in weiß/blau sowie seine LA Leakers-Socken im Umkleideraum zurück. Als er nach den Übungen zurück zur Umkleidekabine kam, waren die Schuhe und die Socken verschwunden. Der Wert der entwendeten Sachen wird mit etwa 265 Euro angegeben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bayreuth-Stadt unter der Nummer 0921/506-2130 entgegen.

